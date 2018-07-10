中阿合作论坛第八届部长级会议开幕

原标题：[中阿合作论坛第八届部长级会议今开幕]中阿经贸合作驶入快车道
阿拉伯国家是中国最大的原油进口来源地、重要的承包工程市场和双向投资合作伙伴。近年来，中阿各领域友好合作取得长足发展，特别在经贸领域合作成效显著。
商务部数据显示，2017年，中阿贸易额达到1913亿美元，同比增长12%。其中中方自阿拉伯国家进口928亿美元，对阿出口985亿美元，进出口总体趋于平衡。
能源合作是中阿战略合作的重要内容。中方从阿拉伯国家进口以石油及其衍生品为主。2017年，中方从阿拉伯国家进口原油613亿美元，占中国当年原油进口总额的37%。
与此同时，越来越多的阿拉伯特色商品走进了寻常百姓家。埃及的橙子、葡萄，还有植物油、海产品、棉花和皮革等阿拉伯特色商品，为中国百姓提供了更丰富的选择，也促进了中阿贸易的持续健康发展。
贸易合作不断深化的同时，2017年，中国对阿非金融类直接投资流量12.5亿美元，同比增长9%。
借助“一带一路”的东风，中阿间的基础设施合作也在稳步发展。2017年，中资企业在阿新签的承包工程合同额328亿美元，完成营业额277亿美元。在约旦、埃及、阿尔及利亚、伊拉克和阿联酋等国，中国承包的工程项目成为了当地基础设施建设的亮点。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 栗战书点名的造假窝案 真相堪比谍战剧
- 【 军事 】 出鞘：委内瑞拉为何要成“第二个越南...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔保释后首露面 董璇贴身陪同
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 兼职变成校园贷 大学没毕业成“老赖”
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有