中阿合作论坛第八届部长级会议开幕

原标题：[中阿合作论坛第八届部长级会议今开幕]中阿经贸合作驶入快车道

阿拉伯国家是中国最大的原油进口来源地、重要的承包工程市场和双向投资合作伙伴。近年来，中阿各领域友好合作取得长足发展，特别在经贸领域合作成效显著。

商务部数据显示，2017年，中阿贸易额达到1913亿美元，同比增长12%。其中中方自阿拉伯国家进口928亿美元，对阿出口985亿美元，进出口总体趋于平衡。

能源合作是中阿战略合作的重要内容。中方从阿拉伯国家进口以石油及其衍生品为主。2017年，中方从阿拉伯国家进口原油613亿美元，占中国当年原油进口总额的37%。

与此同时，越来越多的阿拉伯特色商品走进了寻常百姓家。埃及的橙子、葡萄，还有植物油、海产品、棉花和皮革等阿拉伯特色商品，为中国百姓提供了更丰富的选择，也促进了中阿贸易的持续健康发展。

贸易合作不断深化的同时，2017年，中国对阿非金融类直接投资流量12.5亿美元，同比增长9%。

借助“一带一路”的东风，中阿间的基础设施合作也在稳步发展。2017年，中资企业在阿新签的承包工程合同额328亿美元，完成营业额277亿美元。在约旦、埃及、阿尔及利亚、伊拉克和阿联酋等国，中国承包的工程项目成为了当地基础设施建设的亮点。

责任编辑：桂强