岳麓山投放120万只赤眼蜂灭害虫 游客担心被咬

原标题：岳麓山投放约120万只赤眼蜂消灭害虫，对游客有伤害吗

7月9日，长沙岳麓山景区正进行生物防治，工作人员在古树名木上放置装有赤眼蜂虫卵的白色纸袋。短小精悍的赤眼蜂身长不足1毫米，战斗力却爆棚，能“快准狠”地把害虫消灭在萌芽阶段。图/记者谢长贵

这些天，岳麓山来了支“虫虫特工队”。这些“特工”身长不足1毫米，战斗力却爆棚，能“快准狠”地把害虫消灭在萌芽阶段。

原来，这些短小精悍“特工”其实是赤眼蜂，它们曾多次登陆岳麓山，消灭松毛虫、枫香毒蛾等害虫。听起来杀伤力这么强，这些赤眼蜂会不会对游客造成伤害呢？景区工作人员表示，赤眼蜂只吃害虫，不咬人，游客无需担心。

近日，不少去岳麓山游玩的市民突然发现，主游道两旁的树上都挂着一些白色小纸袋，这里面装着什么，有什么作用？7月9日，岳麓山景区工作人员告诉记者，为防止松毛虫、枫香毒蛾等害虫破坏树木生长，景区利用赤眼蜂进行生物防治。“小纸袋里装的是赤眼蜂的虫卵。”麓山景区园容绿化公司副经理李平说，赤眼蜂喜欢寄生在多种害虫的虫卵上，吞噬害虫的虫卵，达到清除害虫的目的。据悉，这已是岳麓山利用赤眼蜂进行害虫防治的第七个年头。

探访

树上的小纸袋是杀虫利器

记者在岳麓山发现，主游道两旁的树上都挂着一些白色小纸袋，纸袋约火柴盒大小，被钉在树干上，上面还写着“赤眼蜂卵卡”的字样。李平从树上扯下一个小纸袋，打开查看里面虫卵的孵化情况。“一袋有二三十个虫卵，一个虫卵大约能孵化10只赤眼蜂。”李平说，这些虫卵基本都已具备孵化条件，只要不下雨，当气温达到一定程度时，纸袋里的赤眼蜂就可以孵化成功了。“像这样瘪掉或破掉的虫卵就是已经孵化成功的，但已变色的虫卵就没有办法孵化了。”李平介绍，上周四，他们把装着虫卵的纸袋钉在树上，这几天基本都已孵化成功，现在纸袋里只剩下一些卵块。

为什么会采取“以虫杀虫”的方法？李平介绍，如果采用化学药剂杀虫，不仅会造成环境污染，还会让害虫产生耐药等不良后果。通过赤眼蜂既能有效防治松毛虫、枫香毒蛾等害虫，还能避免环境污染，更不会对人类产生威胁。“这些孵化成功的赤眼蜂会寄生在多种害虫的虫卵上，破坏害虫的虫卵孵化。”李平说，这种生物防治的方法能降低卵块的成活率，大约能减少40%的害虫。

绝招

诱捕器用气味“引诱”害虫

李平介绍，每年岳麓山有三次松毛虫等害虫的高发时间，盛夏是其中一个阶段，如果在害虫成虫之前，能将大部分害虫卵消灭掉，后续的虫害就比较容易处理了。为此，他们在岳麓山景区2000亩林区的范围内，投放了赤眼蜂卵卡6000袋，共计约120万只。

除了赤眼蜂，岳麓山还有哪些杀虫绝招？记者发现，一些高大的树上还挂着些像灯笼的物体。李平说，这是诱捕器。由于6月至8月是松褐天牛的羽化期，这些诱捕器利用性引诱剂散发的气味，可以让天牛自投罗网，达到减低害虫密度的目的。据悉，整个岳麓山大概有70个诱捕器，目前已捕获各类天牛成虫2300多只，骚金龟、铜绿丽金龟等其他害虫若干。

此外，今年4月，景区还采用喷洒生物药剂的方法进行害虫防治，近期还会进行生物药剂喷洒工作。“我们会根据害虫不同的孵化时期，采取不同的防治办法，达到最佳效果。”李平说，枫香毒蛾、松毛虫等害虫，每年会繁殖三代，所以需要多次进行虫害防治。

科普

不到1毫米的赤眼蜂如何拥有超强战斗力

1。如何与害虫展开搏斗

一只成年的赤眼蜂长不到1毫米，翅呈梨形，具单翅脉和穗状缘毛。害虫在产卵时会释放一种信息素，赤眼蜂能通过这些信息素很快找到害虫的卵。它们在害虫卵的表面爬行，不停地敲击卵壳，快速准确地找出最新鲜的害虫卵，然后在那里产卵、繁殖。这个“鸠占鹊巢”的过程，就是林业害虫被消灭在萌芽阶段的过程。

2。会不会对游客带来伤害

工作人员表示，赤眼蜂不咬人，游客无需对此担心。赤眼蜂以虫卵为食物，虫卵吃完了，赤眼蜂失去食物也会死掉。总之，释放赤眼蜂是一个很好的生物防治办法，不仅见效快、成本低，而且具有无污染的优势。（记者 黎棠 长沙报道）

责任编辑：吴金明