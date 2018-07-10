内蒙古涉黑涉恶线索8成来自群众举报 92人已自首

原标题：内蒙古涉黑涉恶线索逾八成来自群众举报 已有92人投案自首
新华社呼和浩特7月10日电（记者刘懿德）记者从内蒙古自治区公安厅获悉，扫黑除恶专项斗争开展以来，全区各级公安机关收到的涉黑涉恶线索逾八成来自群众举报。在强大攻势下，逾90名涉黑涉恶犯罪嫌疑人主动投案自首。
内蒙古自治区公安厅副厅长张效敏表示，全区各级公安机关通过发布张贴扫黑除恶通告、开展宣讲活动等形式，广泛动员群众提供身边的涉黑涉恶违法犯罪线索。目前，全区各地有奖举报出台率、基层嘎查村蒙汉语通告张贴率均达100%。
据统计，截至目前，全区各级公安机关已收到涉黑涉恶线索4459条，其中群众举报占83%。在专项斗争的强大攻势下，已有92名涉黑涉恶犯罪嫌疑人主动投案自首。
张效敏说，涉黑涉恶线索摸排核查是扫黑除恶专项斗争的基础工作，只有以全面搜集、细致核查引领精准打击，才能真正做到除恶务尽。
在发动广大群众的同时，内蒙古自治区公安厅还与纪检监察部门、行业监管部门建立信息双向通报机制，还开辟日常警情、重点领域、高危人员等涉黑涉恶线索摸排，并逐条梳理研判、严密核查，汇聚起打击涉黑涉恶违法犯罪的汪洋大海。
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