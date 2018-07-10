原标题：台风红色预警：福建浙江台湾岛等部分地区有大暴雨

中国天气网讯 中央气象台10日10时发布台风红色预警：

今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（10日）上午10点钟位于福建霞浦东偏南方约730公里的西北太平洋洋面上，就是北纬24.3度，东经126.7度，中心附近最大风力有16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕，七级风圈半径270-550公里，十级风圈半径100-200公里，十二级风圈半径40-70公里。

预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，将于11日凌晨掠过台湾岛北部，并于11日上午在福建福清到浙江苍南一带沿海登陆（强台风级，14-15级，42-48米/秒），登陆后向西北方向移动，穿过福建北部，强度迅速减弱，将于11日晚上移入江西东部，随后减弱为热带低压。

大风预报：10日14时至11日14时，台湾以东洋面、东海南部、台湾海峡北部、福建沿海、台湾沿海、浙江沿海的风力将逐渐加大到7-10级，其中东海南部偏南海域、台湾东北部洋面、台湾北部沿海、福建东北部沿海、浙江东南部沿海的风力可达11-12级，“玛莉亚”中心经过的附近海面或地区的风力有13-16级，阵风17级。

降水预报：10日14时至11日14时，浙江东部和南部、福建中北部、台湾岛中北部有大雨或暴雨，其中，福建东北部、浙江东南部、台湾岛北部等地的部分地区有大暴雨、局地特大暴雨（250-300毫米）。

防御指南：

政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

责任编辑：桂强