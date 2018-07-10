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胡海峰辞去浙江嘉兴市长职务 毛宏芳任代理市长

胡海峰辞去浙江嘉兴市长职务 毛宏芳任代理市长
2018年07月10日 11:04 浙江在线
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　　原标题：刚刚！嘉兴市人大常委会决定毛宏芳为代理市长

　　今天上午，嘉兴市八届人大常委会召开第十一次会议。会议决定：接受胡海峰提出的辞去嘉兴市人民政府市长职务的请求，任命毛宏芳为嘉兴市人民政府副市长，并决定毛宏芳副市长为嘉兴市人民政府代理市长。

　　来源： 嘉兴日报微信公众号 

责任编辑：张申

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