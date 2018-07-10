安徽宣州出台倡议书：婚宴不超十桌 随礼不超两百

原标题：宣城市宣州区出台移风易俗倡议书，酒席随礼不超200元

婚礼宴席不超过10桌，随礼金额不超过200元……安徽宣城市宣州区近日出台《关于在全区开展移风易俗、弘扬时代新风的实施意见》，其中引人关注的是，在开展喜事新办方面，该《意见》对宴席数量、随礼金额、车队数量等提出了较为细致的标准。新安晚报、安徽网、大皖客户端记者昨天从宣州区文明办了解到，这一实施意见中还要求党员干部严格落实操办婚丧喜庆事宜备案制度，今后可能会要求党员干部依照上面倡导的标准操办。

从简办婚礼标准很具体

“坚持从简操办婚礼，倡导婚礼车队规模不超过8辆，婚礼宴席不超过10桌，菜金标准不超过1000元/桌，随礼金额不超过200元/人。”

今年6月，宣城市宣州区出台了《关于在全区开展移风易俗、弘扬时代新风的实施意见》。其中对坚持从简操办婚礼提出了具体的倡议，引发关注。“现在送礼都送不起了，关系稍微好点的，结婚最少五百。新人结婚都讲究排场，大酒店、几十桌，累人得很。”宣城市民刘琳对记者说，除了结婚要送礼，生孩子要送礼，孩子周岁也要送、搬家也要送、开业也要送，随礼的压力很大，对于政府出台的意见她很赞成。

记者注意到，该《意见》中明确指出，除了提倡从简操办婚礼，还提出了抵制高价彩礼、恶俗闹婚，并提倡满月周岁、升学入伍、乔迁新居、开业店庆等不办或简办。

在丧事简办和文明祭祀方面，该《意见》提出引导城区群众不在小区里办丧事、到2020年实现每个乡镇至少建设一座农村公益性公墓、清明冬至期间在小区统一设立祭祀区、在农村成立红白理事会等。

对党员干部不只是倡导

“虽然我们希望大家都能从简操办，但对普通群众来说，这只是一个倡导。”宣州区文明办思想道德科一位工作人员告诉记者，意见发布后，他们已经通过干部入户走访的方式进行宣传，预计走访超过一万户居民，向大家宣传移风易俗的新观念。

虽然对群众来说是倡议，但记者注意到，意见中要求党员干部起到示范引领作用，对他们的要求都用了“严禁”一词，包括严禁大操大办、严禁在小区内搭设灵堂等。还明确提出，“严格落实操办婚丧喜庆事宜备案制度，事前（后）要主动向纪检监察机关、组织部门或本单位党委（党组）备案。”

新安晚报、安徽网、大皖客户端记者昨天从宣州区文明办了解到，该区接下来可能会对党员干部操办婚礼的标准提出要求，应该不会超过《意见》中倡导的标准。

责任编辑：吴金明