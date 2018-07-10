泰翻船事发地及皮皮岛附近现2具遗体 身份待确认

原标题：普吉翻船事发地及皮皮岛附近新发现两具遗体，身份待确认

央视新闻客户端7月10日消息，7月5日下午，载有122名中国游客的两艘游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆。7月10日普吉府搜救中心举行发布会，通报有关倾覆游船最新搜救进展。目前仍有6人失联，泰方展开水陆空立体搜索，对倾覆船只搜救工作继续进行。

经中泰双方共同核实：两船（凤凰号、艾莎公主号）乘客名单中共127名中国公民，有5人未登船，实际登船人数122人。其中75人获救。已打捞41具遗体，另有6人失联。

泰方发言人称，目前已有37具遗体确认身份。事发地附近及皮皮岛附近新发现两具遗体，是否为此次事故遇难者还需进一步确认。

中泰双方专业人员正在确认是否能够打捞船体内的遗体。此外，泰方正在评估船体打捞方案。泰方承诺决不放弃搜救。

就在9日晚，泰国气象部门发出强风、强浪、暴雨预警，目前长度在10米以下的小型船只严禁出海。受天气影响，搜救队员无法展开作业。

来源：央视新闻移动网

责任编辑：柳龙龙