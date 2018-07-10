原标题：台湾1架航空公司训练机坠海 3人获救其中1人轻伤

中新网7月10日电 据台湾“中央社”报道，台湾1架航空公司训练机9日在屏东小琉球附近失事，飞机坠海，幸好机上3人都穿着救生衣，生还获救。医院10日表示，仅其中1人轻微发烧，将持续检查医治。

失事的训练机上有1名飞航教练和2名学员，9日傍晚被找到，3人平安获救，被送往医院救治。

医院人员表示，9日晚送医的3人中，林姓飞航教练和张姓学员没有外伤，生命特征稳定，没有大碍；另1名江姓学员左手有小撕裂伤，恐有轻微肺进水，但呼吸心跳正常。

经过一晚的观察，江姓学员有轻微发烧状况，医院将会做进一步检查。

这架失事飞机9日下午自台东丰年机场起飞，执行台东飞往高雄的飞行训练，9日下午5时许在高雄机场西南方11海里失联。所幸机上3人被直升机及舰艇救起后送医。至于飞机事故原因，目前仍在调查。

责任编辑：柳龙龙