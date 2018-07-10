台“汉光演习”坠毁战机黑匣子已找到 将送美解读

原标题：台“汉光演习”坠毁F-16战机黑匣子已找到 将送美国解读

[环球网综合报道]台湾“汉光演习”6月举行期间，台空军一架F-16战机坠毁，飞行员吴彦霆殉职。经过一个多月搜寻，台军于7月9日找到机上的黑匣子，预计送到美国进行解读。

据台湾“联合报”7月9日报道，台军“汉光34”演习6月4日开始，台空军花莲基地一架编号为6685的F-16战机模拟解放军战机攻击台湾北部基隆港的作战，但飞行时偏离航线，在新北市五分山区撞山坠毁，作为战机飞行员的空军少校吴彦霆因没能及时跳伞而殉职。

吴彦霆殉职后，台军将其追加晋升为中校，并且停飞了所有F-16机队，进行检查。

事件对其他机型的飞行整备造成了影响，在“汉光演习”第二天，台湾空军其他机种参与支援演习科目的飞行架次也呈现降低趋势。

吴彦霆（右）在演习中殉职（图片来源：台湾“中时电子报”）

黑匣子是失事飞机残存的飞行资料记录器，经过军方与民间近一个月在山区的地毯式搜索，黑匣子在7月9日中午寻获。

台“空军司令部”官员王纯雄证实，黑匣子已经送回司令部，外观完整，将连同先前找到的相关飞行记录配备一并送到美国进行判读。

此前台湾军方曾表示，F-16提供失事前飞行数据的黑匣子组成结构与民航机不同，能记载的信息也较少；而且这次事故的残骸搜寻比以往格外困难，因为F-16撞山时高度距离棱线只相差十米左右，在浅角度高速撞击之下飞机几乎完全撞散，碎片散布范围很广。

F-16战机性能优良（图片来源：台湾《自由时报》）

F-16一向被认为是性能优良，保障可靠，状态稳定的战机。此前，洛马集团拿下F-16V升级合同时计划为台军145架F-16升级。如今6年过去，升级还没做完，台军的F-16却只剩下142架。

此次吴彦霆是在模拟大陆攻台的假想作战中殉职。而就事故后不久，台军嘉义基地6月7日上午又派出F-16战机赴台中清泉岗空军基地，继续模拟解放军战机进行反空及机降演练。

责任编辑：桂强