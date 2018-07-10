湖南岳阳发改委原副主任易灿被查 3年前提前退休

原标题：湖南岳阳市发改委原副主任易灿被查，2015年5月提前退休
岳阳市发展和改革委员会原党组成员、副主任易灿涉嫌严重违纪违法，目前正接受岳阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
易灿简历
易灿，男，汉族，1960年2月出生，湖南湘阴县人，大专文化，1976年7月参加工作，1988年4月加入中国共产党。2002年3月至2004年12月任岳阳市发展计划委员会党组成员、副主任；2004年12月至2015年5月任岳阳市发展和改革委员会党组成员、副主任；2015年5月提前退休。（岳阳市纪委监委）
来源：三湘风纪网
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