原标题：广东省水利厅原厅长黄柏青受贿案一审获刑15年

10日，广州市中级人民法院依法对黄柏青受贿案进行一审宣判，以受贿罪判处被告人黄柏青有期徒刑15年，并处罚金人民币500万元，受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

法院经审理查明，1992年至2014年，被告人黄柏青先后利用担任广东省惠州市外经贸委主任、惠州市政府副市长、常务副市长及广东省水利厅副厅长、厅长等职务便利，为他人在房地产项目开发、水利工程承包、工作调动、职务升迁等事项上提供帮助，直接或通过其儿子黄晖（另案处理）非法收受相关单位和个人给予的财物，共计人民币5934万余元、港币2561万余元、美元0.8万元。

法院审理认为，被告人黄柏青身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。黄柏青揭发他人犯罪行为经查证属实，具有立功表现，依法可从轻或减轻处罚；黄柏青归案后认罪态度好，主动交代办案机关尚未掌握的大部分犯罪事实，积极退缴大部分受贿所得，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上情节，法院作出上述判决。

政协委员、新闻记者、有关单位代表、被告人家属及各界群众代表30余人旁听了宣判。

来源：南方网

责任编辑：吴金明