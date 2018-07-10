四川遇持续强降雨 5年来首次启动III级应急响应

原标题：四川五年来首次启动III级防汛应急响应

中新网成都7月10日电 （记者 何浠）记者7月10日从四川省防汛抗旱指挥部获悉，鉴于当前雨情水情灾情持续发展，自7月9日晚开始，四川省防汛抗旱指挥部决定将此前的Ⅳ级防汛应急响应提升为Ⅲ级。这也是自2013年“7・9”洪灾以来，四川首次启动III级防汛应急响应。

据四川省气象服务中心消息，7月9日08时至10日08时，四川盆地西北部出现持续强降雨，其中广元西部、绵阳、德阳、成都北部东部的部分地方和资阳、内江、甘孜州南部、凉山州北部的局部地方出现了暴雨或大暴雨，全省降雨量50至100毫米共365站，100至250毫米85站，最大降雨量出现在绵阳江油市乾元村，为190.2毫米。预计10日白天到晚上，四川广元、绵阳、德阳、成都、雅安、眉山6市大部阴天有大雨到暴雨，局部地方有大暴雨，四川盆地其余地方阴天间多云，有分散阵雨或雷雨；川西高原和攀西地区阴天有雷雨或阵雨，雨量小到中雨，局部地方有大雨。

四川阿坝州汶川辖区213线国道路基受损。 钟欣 摄

受持续降雨影响，四川雅砻江上游支流、大渡河和岷江上游干支流、黄河支流12个站点相继出现超警戒、超保证水位洪水，其中大渡河干流丹巴和泸定站洪水重现期分别达到和超过20年一遇。至7月9日20时，成都、甘孜、阿坝、乐山4市（州）11个县（市、区）1.55万人受灾，因灾转移0.1万人。

目前，四川省防汛抗旱指挥部自7月9日起，全天实行滚动会商，并向大渡河、岷江流域相关市州发出通知，通报水情预测成果，安排部署工作。同时，先后调度紫坪铺水库、大岗山电站等工程，为地方应急抢险和流域防洪安全提供保障。

四川阿坝州汶川辖区213线国道路基受损。 钟欣 摄

据悉，7月9日晚，国家防汛抗旱总指挥部派驻四川省工作组先后赴成都、阿坝等地指导抢险救灾工作。在此基础上，四川省防汛抗旱指挥部也新增工作组赴前述两地指导抢险救灾工作。

责任编辑：桂强