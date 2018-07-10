沉船罪在零元团中国籍负责人？ 泰副总理道歉

原标题：道歉了！泰国副总理巴逸就不当言论向中国网友说对不起

道歉了！泰国副总理巴逸就不当言论向中国网友说对不起]7月10日08：15，泰国副总理巴逸在总理府接受媒体采访，当得知昨日有关“零元团”的言论在中国网络造成的一定负面反响，恐影响泰国旅游业发展后他郑重地说：“这是两码事，说错话是一码事，帮助救援是一码事。如果我说错了什么话那对不起，因为我昨天所听的汇报确实是那样的，请不要混淆此事。”

“对于普吉沉船事件，我也感到很遗憾。泰国政府已经派海军参与搜救，并尽力安抚受伤群众和处理遇难者善后事宜，现在已经组织调查委员会就放任船只出港展开调查了。”巴逸总理说。（泰国头条新闻）

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