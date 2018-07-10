超强台风“玛莉亚”来袭 将直扑这些地区

原标题：超=͟͟͞͞强=͟͟͞͞台=͟͟͞͞风=͟͟͞͞来=͟͟͞͞袭=͟͟͞͞ 红色最高预警已拉响！将直扑这些地区↓↓

今天上午10点，中央气象台发布最新消息：台风预警升级至最高，红色！预计台风“玛莉亚”将于11日上午在福建福清到浙江苍南一带沿海登陆，预计登陆强度为强台风级（14-15级，42-48米/秒），这也将是今年继4号台风“艾云尼”之后登陆我国的第二个台风。

目前，“玛莉亚”路径将绕过台湾，直接登陆闽浙，这样台风内核区会避开台湾地形对其的破坏，登陆时强度会很强。例如，台风“莫兰蒂”，当年也是绕开台湾，登陆厦门，带来十分恐怖的风雨。

明天，台风“玛莉亚”登陆，也是风雨影响最严重的一天，预计福建大部、江西中部、浙江东南部等地将出现大到暴雨，部分地区大暴雨或特大暴雨。

台风“玛莉亚”逼近 国家防总启动应急响应

预计“玛莉亚”将是今年以来登陆我国最强的台风，国家防总昨天启动防汛防台风Ⅲ级应急响应，派出4个工作组分赴福建、浙江、江西、安徽等省协助开展防汛防台风工作。

福建启动防台风三级应急响应 部分区段铁路列车停运

福建省防汛抗旱指挥部发布消息，台风“玛莉亚”具有强度强、移速快、正面登陆福建、影响严重四个特点，受其影响，福建沿海将出现12级左右的阵风，中北部沿海将出现暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。

为应对台风“玛莉亚”可能带来的影响，福建省气象台昨天发布了台风预警三级，当地防汛抗旱指挥部也将防台风应急响应提升至三级，受此影响，福建境内部分区段铁路列车停运，海上客运航线停航。

铁路方面将暂停发售7月10日—12日部分区段旅客列车车票，海上客运方面，原定11日从台北往返福建平潭的“丽娜轮”客轮停航，出行旅客要及时查询最新信息。

据悉，今天中午12点前，福建所有海上渔场的作业渔船就近到港避风、人员上岸，今晚六点前，沿海养殖渔排上的所有人员全部撤离上岸，滨海旅游度假区全部关闭，施工作业全部停止。

此外，浙江宁波也在第一时间采取应急预案。在宁波舟山港，主通道舟岱大桥二标段项目部组织力量，安排无动力船舶撤离避风。目前，海上施工平台设备已全部加固，计划到10号下午，所有的施工船舶和施工人员撤离作业现场。

浙江瑞安：迎战超强台风“玛莉亚” 农户开足马力抢收早稻

最近，台风给浙江和福建一些地区的农业生产带来了影响，为了尽量减少损失，种植户们正在进行紧张的抢收。

眼下正是浙江瑞安市近9万亩早稻成熟的时节，在瑞安马屿镇、曹村镇等地，农户们开足马力，200多台收割机投入到抢收早稻的作业当中，而一些倒伏的早稻也成为这次抢收战的重点。收割后稻谷将直接运往烘干中心进行烘干处理，目前，马屿镇的2000多亩倒伏稻在台风来临前基本能够抢收完成。

浙江瑞安早稻种植户 黄兆楷：我们这几天安排起来抢收，先倒伏的抢收过来，现在已经收了300多亩。如果我们不抢收的话，雨下过来浸泡后就会发芽。

而在浙江玉环，随着“玛莉亚”的步步逼近，昨天（9日）一早，葡萄种植基地里人们忙着采摘已经成熟的葡萄，种植户陈福友说，由于葡萄最怕台风，只要刮风下雨就会出现落果，所以听说台风要来，当地政府组织人员帮助他采摘已成熟的葡萄。

浙江玉环葡萄种植户 陈福友：整天在采，一天大概在八千至一万斤之间，尽快往市场里面抛出去，今天我抛了五百斤左右。减少一点损失，能采收的全部把它采收。

福建闽侯的荔枝种植户也正与台风赛跑加紧抢收。闽侯荔园内有千棵荔枝树，产量近十万斤，台风可能造成荔枝爆果，无法食用。目前，荔农们不断增加人手，争取将损失降到最低。

福建闽侯荔枝种植户：听到天气预报讲，台风可能袭击我们这一带，今天有十几个采摘工人，能采多少就采多少下来。

责任编辑：桂强