俄方：约1.7万中国人获得俄远东免费电子签

原标题：约1.7万中国人获俄罗斯远东免费电子签

10日，俄罗斯远东发展部新闻局表示，远东发放的电子签证超过2.35万个，其中中国公民获得约1.7万个。18国公民可通过提交申请获得电子签证。获得电子签证需要在预计的入境时间前4天在专门的网上提交申请。该签证无需支付签证费。

责任编辑：桂强