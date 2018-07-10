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俄方：约1.7万中国人获得俄远东免费电子签

俄方：约1.7万中国人获得俄远东免费电子签
2018年07月10日 13:30 中国新闻网
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　　原标题：约1.7万中国人获俄罗斯远东免费电子签

　　10日，俄罗斯远东发展部新闻局表示，远东发放的电子签证超过2.35万个，其中中国公民获得约1.7万个。18国公民可通过提交申请获得电子签证。获得电子签证需要在预计的入境时间前4天在专门的网上提交申请。该签证无需支付签证费。

责任编辑：桂强

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