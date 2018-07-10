安徽铜陵市委副秘书长汪恕东被查(简历)

原标题：安徽枞阳县委原书记汪恕东涉嫌严重违纪违法，接受审查调查
安徽铜陵市委副秘书长汪恕东涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
汪恕东简历
汪恕东，男，汉族，1963年12月出生，安徽桐城人，研究生学历。
1983年7月参加工作，1986年10月加入中国共产党。1998年3月任桐城市副市长；2002年12月至2007年7月，历任潜山县委常委、副县长、县委副书记、代县长、县长、天柱山风景名胜区党委书记、潜山综合经济开发区管委会主任；2007年8月任枞阳县委副书记、代县长、枞阳县经济开发区管委会主任、党工委书记；2008年1月任枞阳县委副书记、县长、枞阳经济开发区管委会主任、党工委书记；2008年9月任枞阳县委书记、县人大常委会主任；2012年1月任枞阳县委书记；2016年5月至今任铜陵市委副秘书长。（铜陵市纪委监委）
来源：微信公号“安徽纪检监察”
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