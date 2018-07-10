新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

安徽铜陵市委副秘书长汪恕东被查(简历)

安徽铜陵市委副秘书长汪恕东被查(简历)
2018年07月10日 13:57 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：安徽枞阳县委原书记汪恕东涉嫌严重违纪违法，接受审查调查

　　安徽铜陵市委副秘书长汪恕东涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　汪恕东简历

　　汪恕东，男，汉族，1963年12月出生，安徽桐城人，研究生学历。

　　1983年7月参加工作，1986年10月加入中国共产党。1998年3月任桐城市副市长；2002年12月至2007年7月，历任潜山县委常委、副县长、县委副书记、代县长、县长、天柱山风景名胜区党委书记、潜山综合经济开发区管委会主任；2007年8月任枞阳县委副书记、代县长、枞阳县经济开发区管委会主任、党工委书记；2008年1月任枞阳县委副书记、县长、枞阳经济开发区管委会主任、党工委书记；2008年9月任枞阳县委书记、县人大常委会主任；2012年1月任枞阳县委书记；2016年5月至今任铜陵市委副秘书长。（铜陵市纪委监委）

　　来源：微信公号“安徽纪检监察”

责任编辑：张申

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区