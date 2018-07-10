陆委会主委将赴美：想探美国怎么打“台湾牌”？

原标题：想探美国下一步怎么打“台湾牌”？台媒称陆委会主委下周将赴美

台湾陆委会主委陈明通（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道 记者 徐亦超]美国近期频频打出“台湾牌”，继“美国在台协会”（AIT）内湖新馆落成、美军舰通过台湾海峡以及台湾计划向美方购买百辆M1A2战车的事件之后，台湾陆委会主委陈明通也预计于下周启程访美。在“台湾旅行法”通过之后，陈明通此访将会见哪些美国官员备受关注。台湾《旺报》援引知情人士表示，陈明通将前往美国“传统基金会”以及美国“战略与国际研究中心”（CSIS）等智库发表演讲，也可能会与两位美政府高官私下会面。

报道称，包括将于月底退休的美国务院负责亚太事务的代理助理国务卿董云裳、一向“友台”的美国防部主管亚太事务的助理部长薛瑞福（Randall Schriver）将会见陈明通。该人士还预料，陈明通此行既要向美国表态台当局所谓“不挑衅”的两岸政策，更在于了解美国“台湾牌”的下一步规划。

值得注意的是，陈明通是“台旅法”生效后，首位访美的台当局“部长级”官员。《旺报》也援引该知情人士透露，台湾陆委会每年都会与美国智库合办研讨会，过去多以布鲁金斯学会及战略与国际研究中心（CSIS）两大智库为主；但重点是借此顺道拜会美国官员，且依惯例，至少能会见美国务院负责亚太事务的助理国务卿，有时候还能面见美国的副国务卿。

对此，国务院参事、中国人民大学国际关系学院教授时殷弘在接受《旺报》采访时表示，如果陈明通此行若真的见到美行政部门官员，大陆预计会强烈谴责，不论台美双方是“私下会见”还是公开会见，只要有消息出来见到面，陆方的一贯反对立场也会摆出。

时殷弘进一步表示，大陆预计会采取一些行动阻止台美高官会面，比如告诉美方不要这么做、事先口头警告，再来就是后续祭出一些实际的施压行动；就算陈明通是会见即将退休的是美国务院代理亚太助理国务卿董云裳，只要见到面时尚未退休，陆方都会做出惩罚行动。

时殷弘又说，陈明通此行有“探路”意味，由于陈明通是台湾当局的重要官员，将来双方会见的层级是否会再升高，大陆方面都会观察。

报道也透露，除了董云裳和薛瑞福之外，白宫国安会亚洲事务资深主任博明也可能与陈明通会面，博明同样被外界认为是“友台派”。另外，“美国在台协会”前主席、现任布鲁金斯学会东亚研究中心主任卜睿哲，美战略与国际研究中心台海问题专家葛来仪也在要会面的名单中。而随同陈明通一起赴美的则包括前陆委会副主委、台防务部门智库“国防安全研究院”的执行长林正义。

对于陈明通赴美的目的，一位台湾陆委会的咨询委员就这样解释，“当前两岸间官方沟通管道全断，因此与美国的沟通就很关键”。他还声称，“陆委会虽每年都有赴美行，但并非每次都是主委亲赴，此次由陈明通亲自去，显见重视程度。主官出马，美方当然会比较重视。”

一段时间以来，美国借助“台湾牌”破坏台海局势，而台当局也希望通过这一系列“台美互动”，给岛内民众呈现出一个“台湾获得美国支持”的氛围，掩盖自己在两岸政策上的无能。不过，事实恐怕未必能向台当局官员想的这么“乐观”。国台办发言人曾多次发出警告，“民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系”。

7日，在两艘美军舰航经台湾海峡后，国台办主任刘结一特别针对此事指出，美国一直在打“台湾牌”，他打“台湾牌”的目的是非常明确的。美国的这种做法伤害台湾同胞的利益、伤害全体中国人民的利益，当然也应该受到两岸同胞的共同反对。

刘结一强调，“台湾同胞应该认清形势及美国行动的真实目的，千万不要有人去帮助美国打‘台湾牌’，伤害两岸同胞的利益、伤害台湾同胞的根本利益。”

中国外交部发言人华春莹在9日的例行记者会也强调，必须指出，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要和最敏感的问题。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

责任编辑：桂强