原标题：台风“玛莉亚”逼近台湾 北部县市宣布停班停课

中新社台北7月10日电 （记者 路梅）今年第8号台风“玛莉亚”逐渐逼近台湾，10日上午开始，台湾北部地区雨势逐渐加大，各县市采取措施严防豪雨，北部多县市宣布当天下午停班停课。

据台湾气象部门监测，强台风“玛莉亚”10日10时的中心位置在北纬24.3度，东经126.6度，即在宜兰以东约490公里海面上，以每小时28公里速度向西北西进行，最大风速每秒53米，相当于16级风，瞬间最大阵风每秒65米，相当于17级风以上。预测11日8时的中心位置在北纬26.3度，东经120.5度，即在基隆西北方约180公里的海面上。

台风路径图显示，“玛莉亚”快速朝台湾北部近海移动。台湾气象部门9日下午2时30分发布海上台风警报，深夜11时30分即发布陆上台风警报。气象部门指出，本次台风登陆台湾的机率小，但北部、东北部10日需严防豪雨等级以上雨势，尤其是10日晚上到11日上午雨势将最为明显。

台北市、新北市、桃园市及基隆市等北部县市9日起陆续实施防台风措施。例如，台北市为避免行道树被强风吹断，紧急加强树木修剪作业；新北市对辖区内82座抽水站测试，整备河道施工设施，固定招牌、行道树及鹰架等，对海边、河岸等较危险的区域采取限制进入；基隆市在关键道路上设置防水闸门等。电力部门也召开紧急应变小组会议，盘点抢修人力、通讯设备、车辆机具等。对于山区可能出现泥石流或成为“孤岛”的地区，相关部门也作出评估并提前采取预防性措施。

截至记者发稿时，台湾已有8县市宣布10日下午停班停课，包括北部全部6县市、中部苗栗县和东部宜兰县。台湾岛内航线航班取消117架次，两岸及国际航线取消161架次、延误20架次。

责任编辑：桂强