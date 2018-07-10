泰游船倾覆遇难者升至45人 警方将逮捕责任人

原标题：（国际）普吉游船翻沉事故遇难人数升至45人 事故追责仍在进行中

新华社泰国普吉7月10日电（记者杨舟 颜昊）泰国普吉府府尹诺拉帕10日在救援情况通报记者会上表示，泰国救援人员在渔民的帮助下又发现3具遗体，基本可以确认为游船翻沉事故遇难者。因此目前确认遇难人数上升至45人，仍有2人生死不明。

诺拉帕说，从发现地点、遗体特征来看，基本确定新发现的3具遗体为“凤凰”号游船翻沉事故遇难者，具体身份需待家属辨认。

至此，这起事故的遇难人数上升至45人，其中44人已经完成打捞。此外仍有2人处于失联状态。遇难者及失联者均为中国游客。

9日和10日，普吉出现大雨和强风天气，泰国海军第三舰队总指挥颂讷表示搜救工作不会停止，泰国政府多个部门以及当地民众都在直接或间接参与搜救工作。有关将被“凤凰”号船体压住的一具遗体移出、打捞“凤凰”号船体等工作仍有待天气好转后，经中泰救援力量共同评估后才能进行。

泰国陆军方面则表示，已出动人力对普吉、甲米、攀牙三府的海岸进行搜索。

泰国第8区警察总指挥素拉沙说，目前对于事故的追责仍在进行中，警方已对事故相关责任人进行起诉和逮捕。

当地时间5日17时45分左右，“凤凰”号和“艾莎公主”号在普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，船只发生倾覆并沉没。“凤凰”号上载有101人，其中游客89人，87人为中国籍。“艾莎公主”号载有42人。遇难和失联人员均来自“凤凰”号。

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