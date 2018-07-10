泰方终于回应普吉沉船事件绿旗问题 说这句话很对

原标题：泰方终于回应绿旗问题，说了句很对的话！

发言人表示，即使发布绿旗并不代表海上完全没有危险。由于负责挂旗的部门是海事厅，泰方表示，正在追究海事厅相关人员是否负有责任。

自7月5日，载有127名中国游客的游船在普吉岛附近突遇特大暴风雨倾覆，环环一直在追踪报道事态进展和事故责任问题。

因为在7日的报道中，环环从一段不经意拍到的视频中有了个惊人的发现⬇️

大家都在看普吉事故的心碎视频，我们却有个惊人的发现

视频中，5日事发当晚，查龙码头上竖立着绿旗⬇️

据普吉岛当地人士告诉环环，出现倾覆的凤凰号5日就是从这个码头出海的。当时船上有93名游客，多是中国人。在当地，天气情况是否允许船只出海，人们一般会看码头悬挂旗帜的颜色。

绿色代表气候条件良好，可以出海，

黄色代表警告，意味着小船不能出海，大船谨慎出海，

红色则代表所有船只都不允许出海。

这意味着凤凰号当日离开码头时，船长看到的是可以出港的绿旗。

然而，就在刚刚，泰方举行沉船事件发布会。

据澎湃新闻报道，泰方发言人称，关于天气预警，气象局会对天气进行预测，准确性和及时性会有误差，这片海域的情况会有变更，旗子的变更，会和当地船员和船长进行沟通后变更，不仅仅依据天气。

该发言人表示，船长对天气状况负有主要责任，船长需要自己进行判断。泰方发言人表示，由于天气变化较快，船长是否安排船只出海并不仅仅根据气象局发布的消息。此外，海事厅负责挂旗子，挂旗子前一定会先得到气象局发布的相关信息，再和船员和船长沟通后悬挂。

关于5日事发当天挂旗子的时间，泰方表示，4日已发布天气预警，并确认船长收到了天气预警，警方具体调查结果将在稍后公布。如果发现失职，相关人员会被指控。不过，这名发言人表示，即使发布绿旗并不代表海上完全没有危险。由于负责挂旗的部门是海事厅，泰方表示，正在追究海事厅相关人员是否负有责任。

1小时前，@泰国驻华大使馆 微博发布一段视频，视频中，泰国旅游与体育部部长威拉萨先生同新闻发布会官员 ，向本次普吉游船倾覆事件遇难者亲属鞠躬致歉。

昨日，泰国副总理巴逸就普吉沉船事件对外宣称：本次事故原因是租船旅行社拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海，罪在“零元团”船公司的中国籍负责人。

今天，巴逸突然改口为昨天的言论道歉了⬇️

据泰国头条新闻报道，10日上午8点15分，泰国副总理巴逸在总理府接受媒体采访，当得知昨日有关“零元团”的言论在中国网络造成的一定负面反响，恐影响泰国旅游业发展后他郑重地说：“这是两码事，说错话是一码事，帮助救援是一码事。如果我说错了什么话那对不起，因为我昨天所听的汇报确实是那样的，请不要混淆此事。”

“对于普吉沉船事件，我也感到很遗憾。泰国政府已经派海军参与搜救，并尽力安抚受伤群众和处理遇难者善后事宜，现在已经组织调查委员会就放任船只出港展开调查了。”巴逸副总理说。

最新消息：

普吉游船翻沉事故死亡人数升至44人 仍有3人失联

上午搜救到的一具遗体已确定为“凤凰号”沉船事故的遇难者，目前失联人数为3人，包括被压在沉船底部的一位遇难者。截至发稿前，遇难中国游客为44人，失联3人。

在10号上午举行的新闻发布会上，普吉府尹诺拉帕介绍了最新的搜寻进展，搜救队昨天搜寻到了2具遇难者遗体，死亡人数已经升至44人。而昨天泰方提到的已生还的5人中，有3个已经回国，其他两人正在进行回国准备。

搜救队今天上午在距离事发地点不远处的皮皮岛海域再次发现一具遗体，目前正在运送到医院的途中，尚未确认是否为此次事故的遇难者。据了解，昨天发现的2具遗体以及今天上午发现的1具遗体中，不包括压在沉船底部的遗体。诺拉帕表示，在无法确认上午所发现遗体身份的情况下，目前失联人数还剩4人，搜救队已经对失联人员可能存在的海域加大了搜索力度。同时，普吉府也请求甲米、攀牙两府帮助，全面支援搜救工作，诺拉帕承诺，在搜寻到最后的4位失联人员之前，泰方绝对不停止搜救工作。

泰方赔偿方案：遇难者每人约20万人民币

据泰国《世界日报》报道，9日，泰国观光与体育部紧急召开会议，批准普吉船难赔偿预算共计6390万铢（约合人民币1277万元），遇难者每人赔偿100万铢（约合人民币20万元）。

观光与体育部常务次长蓬帕诺9日召开新闻发布会表示，外籍游客赔偿基金管理委员会紧急召开会议，以研究普吉船难伤亡人员赔偿内容。会议批准6390万铢赔偿预算用于帮助普吉船难事件死伤者。

具体内容包括：

1。遇难者每人赔偿100万铢；

2。受伤游客医疗费用每人不超过50万铢，目前有10人；

3。心理治愈费用，每人2万铢，目前共计74人；

4。旅程因事故突然中断，每人赔偿2万铢。

蓬帕诺还说，这些赔偿措施可以算是赔偿基金的最高赔偿金额，因为普吉船难事件导致40多名中国游客遇难非常严重。加上这起船难由自然灾害引起，因为南部西侧气象中心已经发布预警提醒当地民众有暴雨天气，目前也已经公布普吉为暴雨灾区，目前获悉有3家旅游公司取消行程。

观光与体育部部长讪迪表示，观光与体育部已经派出200名人员前往各个普吉船难服务中心，为船难伤亡游客的家属提供帮助。此外，普吉酒店业者协会、泰国旅游业协会（ATTA）共同为伤亡游客家属免费提供住宿。

至于运送遇难者遗体回国事宜，由保险公司负责，因为根据资料获悉这些游客全都在所属的旅游公司购买旅游保险，保险赔款每人100万铢。政府赔偿预算已经加上保险赔偿金额，以便不重复。

环环：“即使发布绿旗并不代表海上完全没有危险”，泰方这话细想还真对。这是在承认事发当日查龙码头的确挂出绿旗，还是在提醒我们，即使绿灯过马路，也有被车撞的风险？

环环相信泰国政府会认真调查，等着看泰国海事厅相关人员是否有责任。

责任编辑：张玉