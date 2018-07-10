全国近半数中小学生参与校外培训 总规模4900多亿

原标题：全国近半数中小学学生参与校外培训 总规模达到4900多亿元

7月10日，由北京大学中国教育财政科学研究所、社会科学文献出版社共同举办的《中国教育新业态发展报告（2017）——基础教育》发布会在京举行。报告显示，全国中小学阶段学生的校外培训总体参与率为48.3%（参加学科补习或兴趣扩展类培训），参与校外培训的学生平均支出约为5616元，平摊的生均支出为2697元。根据各层级在校生的规模估计，全国校外培训行业总体规模达到4900多亿元。

调查显示，从家庭背景来看，不管是学科补习还是兴趣拓展类培训，随着家庭经济实力的增强，学生的校外培训参与率均随之上升。同样，随着父母学历的提高，学生校外培训的参与率也随之上升。无论是从校外培训的参与率、参与时间还是从培训支出都可以看出，家庭在选择校外培训方面，主要以学科补习和应试为主。从学科补习的供给方来看，由商业公司提供学科补习的占30%左右。在个人提供者中，在职教师仍占一定的比例。从学科补习的组织方式来看，实体培训班仍旧是主要授课模式。

校外培训生均支出和参与率在不同地区和城乡之间存在巨大差异。在生均支出方面，东北部地区最高，平均支出达到4357元/年；其次为东部地区，平均支出为3592元/年；而中部地区（1970元/年）、西部地区（1806元/年）的生均支出只有东北部的一半不到。城乡之间的差异更为惊人，农村学生的平均校外培训支出为419元/年，城市学生平均校外培训支出达3710元/年，为农村学生的近9倍。不同类型的城镇之间也存在较大的差异。一线城市学生的平均校外培训支出达7781元/年，二线城市为4863元/年，其他县市仅为2395元/年，不足一线城市的1/3。

就参与率来说，东北部地区学生的学科补习参与率最高（60.8%），东部地区（38.1%）和中部地区（38.0%）次之，西部地区（30.5%）最低。城乡差异显著，城市学生的学科补习参与率是农村学生的2倍，而一、二线城市和其他城市之间则差异不大。就不同学段的差异来看，全国范围内小学生学科补习的参与率为33.4%，初中生为43.7%，高中生为48.2%。一些地区如东北部地区，小学生学科补习的参与率在50%以上，且初中阶段的参与率高于高中阶段。中部地区和一线城市的初中阶段学科补习参与率也呈现类似的情况，一定程度上说明这些地区初升高的升学考试竞争较为激烈。

除学科补习外，近年来兴趣拓展类的培训正在成为校外培训行业越来越重要的组成部分，内容包括艺术、体育、科创、生活技能、研学等。研究发现，全国范围内学生兴趣拓展类培训的平均参与率为21.7%，低于学科补习的平均参与率（37.8%）。兴趣拓展类校外培训的参与率和支出的城乡差异都要远高于学科补习，农村地区平均参与率为5.4%，城镇地区平均参与率为29.0%。就不同学段的差异来看，全国范围内小学生兴趣拓展类校外培训的参与率为27.9%，初中生为16.2%，高中生为14.6%。

报告指出，校外培训可能会加剧教育不公平，但不能简单地将其影响机制理解为由于弱势家庭不能负担校外培训的费用从而直接造成不公平。富裕家庭往往有多种渠道获得优质教育资源，比如通过买房择校，进入优质的全日制公办学校等；而弱势家庭如果能以相对较低的成本投资校外培训，则可以在一定程度上增加学生从教育中获得更高收益的可能性。政策制定者如果试图制定有效的干预政策以解决校外培训可能带来的教育不公平，则需全盘考虑不同学生群体选择校外培训的动因，以及培训所产生的实际效果。相关部门要规范校外培训市场、引导校外培训行业理性发展、降低补习对学生和教育体系的负面影响、发挥正向作用，还有很长的路要走。

责任编辑：吴金明