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何光中任湖北荆州市委书记(简历)

何光中任湖北荆州市委书记(简历)
2018年07月10日 15:48 湖北日报网
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　　原标题：何光中任荆州市委书记

　　7月10日，荆州市召开领导干部会议，省委组织部宣布省委决定：何光中同志任荆州市委委员、常委、书记。此前报道

　　据7月1日发布的中共湖北省委组织部干部任前公示公告（2018年第49号）显示：

　　何光中，男，汉族，湖南华容人，1962年11月生，在职硕士研究生学历，管理学硕士学位，1984年8月参加工作，1984年12月加入中国共产党。

　　曾任省总工会调研室副主任、《工友》副主编、正处级干事，省总工会党组成员、经费审查委员会主任，随州市委常委、组织部部长、市直机关工委书记、市总工会主席、统战部部长，随州市委常委、市政府副市长、市政府党组副书记，省政府副秘书长、省政府驻北京办事处主任、党委书记。现任省交通运输厅厅长、党组书记。

责任编辑：余鹏飞

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