辽宁省直事业单位改革：科技情报所等5家单位合一

原标题：辽宁省直事业单位改革：省科技情报所等5家单位“五合一”

辽宁省省直事业单位改革工作启动以来，省重要技术创新与研发基地建设工程中心筹备组迅速围绕职能定位，统筹协调、科学规划、强力推进，提前完成各阶段性任务目标。

在改革实施方案中，省重要技术创新与研发基地建设工程中心由省科技创新体系建设服务中心、省分析科学研究院、辽宁生产力促进中心、省科技情报所、省引进俄罗斯专家工作管理办公室等5家单位组成，为省政府直属事业单位。

目前，组建工作正在有序进行，筹备组在梳理参改单位现有职能基础上，精心谋划，目前各参改单位的资产清理全面完成，“三定”方案草案编制也已经完成。

省重要技术创新与研发基地建设工程中心筹备组成员 王国辉

改革这个决定的前面有一个词叫加快 ，加快推进， 所以说要有紧迫感 ，省委定的最后的期限 ，就是我们工作的底线， 要用这个来倒排我们的工作任务， 确保按照省委的节奏和安排， 完成筹备工作。

近期，筹备组成员赴江苏、上海、重庆等地调研，对标对应单位，学习先进经验，寻求通过制度创新、模式创新，打造辽宁自己的新型技术研发与服务机构。中心将开展战略研究、技术研发、成果转化、创新布局、人才集聚的协调服务工作，同时组建科研团队开展技术开发和转移，按照新体制组建、管理、运营相关产业技术研究所，培育建设科技型企业和产业集群。通过提供研究、咨询、评估、研发、技术转移等支撑保障服务，服务“一带五基地”建设和“五大区域发展战略”实施过程中的科技创新需要。

省科学技术情报研究所所长 付忠和

这次改革发展也为我们提供了一个更高更广的平台， 我希望通过这个平台， 确实能把全省的科技创新工作提高到一个新的高度， 同时全所的工作， 在这个平台的支撑下， 也能有一个质量上的跃升。

来源：微信公号“LRTV辽宁号”

责任编辑：余鹏飞