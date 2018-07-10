青海破特大盗墓案:追缴文物646件 抓摸金校尉22人

原标题：青海破特大盗墓案：追缴文物646件，抓获犯罪嫌疑人22人

国家文物局微信公众号7月10日报道，2018年3月，青海省海西州都兰县发生古墓葬盗掘案。日前，经过文化、文物、公安部门的通力配合，该案成功告破。

截至目前，公安部门先后在青海省、河南省部分地区抓获该案犯罪嫌疑人22人（1人在逃），追缴文物646件。据犯罪嫌疑人现场指认和案件初步审理结果，所有文物均出自全国重点文物保护单位热水墓群中的同一座石框墓。经文物鉴定机构和专家鉴定，追回的文物包括一级文物16件、二级文物77件、三级文物132件、一般文物421件，文物材质多为金、银等贵重金属，造型别致，图案精美，包含有东西方文化、民族文化、宗教文化等多种文化因素。

热水墓群位于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县热水乡扎玛日五队血渭草场，为6世纪中叶至7世纪末的大型墓葬群，是全国“十二五”期间150处重要大遗址之一，1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位，2012年被列入丝绸之路跨国申遗中国段文化遗产预备名单，“十二五”及“十三五”期间，被国家文物局连续列入《大遗址保护专项规划》。

都兰县地处柴达木盆地东南端，县域总面积4.527万平方公里，平均海拔3500米左右。作为北方草原丝绸之路和南方丝绸之路的交汇点及中西方文化的汇集点，这里文物资源丰富，分布着1500多座古墓葬。热水墓群共有封土墓300余座，其中经考古调查登记的墓葬232座，是青海境内面积最大、保存封土最多的一处南北朝至隋唐时期的墓葬群。

自上而下多措并举 严打文物犯罪

盗掘古墓案发生后，国家文物局高度重视。5月23日，国家文物局致函青海省政府，敦促加强热水墓群保护工作，省委、省政府要求海西州和有关部门针对问题，认真整改，研究提出落实措施。青海省委书记、省长王建军作出指示，省文化、文物部门按照要求迅速研究处置措施。分管副省长对热水墓群的保护工作开展了专题调研，召开省、州、县三级会议专题研究，要求严格落实文物安全防范责任，持续开展文物安全专项检查，严厉打击文物违法犯罪活动，加大保护力度，确保文物安全。

5月25日，青海省委、省政府有关负责同志赴国家文物局汇报工作，表示将深刻汲取教训，坚决履行好文物保护属地责任，严厉打击盗掘古墓葬犯罪活动。

6月12日，省政府成立了由相关部门组成的整改工作领导小组。海西州、县政府分别成立了热水墓群安全整改工作领导小组、整改工作推进督察组，制定下发了《海西州关于进一步加强文物安全工作的通知》《关于加强田野文物保护严厉打击盗窃文物犯罪活动的通知》《关于开展全州文物安全大排查“回头看”工作实施方案》《关于进一步加强文物安全信息报送的通知》《关于加强文物安全法制宣传教育的通知》《关于进一步做好热水墓群保护工作的通知》。

6月15日，省政府召开了全省文物安全工作会议。针对当前青海省文物安全形势较为严峻的实际，要求各地各有关部门正视形势问题，切实增强工作紧迫感，进一步强化责任意识。

6月22日，海西州政府组织召开全州文物安全工作会议，进一步安排部署全州文物安全工作，并签订了文物安全目标责任书。

6月25日，青海省文物局在全省范围内部署开展为期4个月的“文物安全状况大排查回头看”行动。

据悉，海西州政府已约谈都兰县委、县政府主要领导同志和县文化部门主要负责同志。省政府成立了省州联合调查组，启动追责问责机制，要求认真调查情况，全面查找问题原因和责任，对失职渎职和负有责任的单位和人员严肃追责问责。

充实基层文保队伍 加强田野巡防

在地方政府积极落实整改工作的同时，为进一步加大严打严防力度，公安机关正在建立覆盖基层群众的信息网络，设立文物犯罪重点人员管控库，加强对重点人员和重点地区外来流动人员管控，积极推进案件侦办，加大追逃力度。据悉，曾参与盗窃青海都兰热水古墓的在逃人员王建韬近日在台州市天台县落网，他是6月11日公安部A级通缉令公开通缉的10名重大文物犯罪在逃人员之一。

除此之外，都兰县政府在全县范围内发布了《都兰县人民政府严厉打击文物犯罪举报奖励公告》，对检举揭发犯罪嫌疑人和提供犯罪线索的群众给予一定奖励。

目前，海西州政府已为“3·15”案件后续工作拨付专项经费，配置2辆工作用车用于热水地区文保巡护工作；成立了都兰县公安局刑警大队文物保护中队，为热水乡派出所增加3名民警、为香加乡增加2名民警；从有关部门抽调6名工作人员与县文化系统干部职工组成14个巡查组，每组4人，每天巡山3-5次，进行24小时不间断文保巡查，加强田野文物巡防管理工作；在原有12名文物保护员的基础上，从各乡镇、生态管护员、林管员和村警中抽调12名人员充实文保队伍，统一由县文物管理局安排管理。

此外，当地还通过成立热水墓群保护站，对重点区域、重点部位实现轮班24小时巡查防范和蹲点值守；建立摩托车巡逻队、巡山综合管护队，深入开展大检查、大核查和日常巡查管护，做到文物巡查巡视全覆盖；组织在重点地区开展文物法制宣传活动，通过张贴悬挂宣传标语、举办图片展览、分发双语资料等多种方式向群众宣传文物法律知识，提高保护意识。

为进一步加强热水墓群的保护工作，青海省政府要求有关部门持续开展打击文物犯罪专项行动，做到“有案必立、坚决打击”，有效遏制田野文物违法犯罪，形成强大震慑，同时依法从重从快开庭公开审理“3·15”案件，依法公开严惩文物犯罪分子，形成强大的法律震慑。

来源：国家文物局微信公众号

责任编辑：余鹏飞