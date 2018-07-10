台当局为讨好美又撒钱 捐100万美元支持美国反恐

原标题：为讨好美爹，台当局又撒钱了！捐100万美元支持美国反恐

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文最近有点忙。先是应付岛内果农因水果价格暴跌引发民怨连连，再是近日日本遭遇豪雨，蔡英文急忙拿出2000万日元赈灾表示慰问。10日，有台媒爆料，蔡英文又要撒钱了！

这一次，她要帮助美国“反恐”……

据台湾“联合新闻网”报道，“台湾驻美代表”高硕泰9日称，台当局捐赠100万美元给“全球反制伊斯兰国（ISIS）联盟”，支持美国执行叙利亚与伊拉克的“扫雷”工作。

报道称，由于这场捐赠仪式是在“美国和平研究所”（USIP）举行的，地点就在美国务院的对面。对此，现场有媒体存疑：“与台湾关系法”生效后，为何还没能在美国国务院举行，是否是台当局自己要求？

对此，高硕泰连忙回应“没有所谓要求，只是基于大家工作默契，在最快时间将捐款送至需要救助的地方……”

为了更好地解释台当局大举捐赠100万的行为，高硕泰声称，台湾做了许多人道援助工作，会利用合适场合让岛内2300万人了解台当局的作为，“台湾的纳税人可以在反恐任务方面对国际社会做出如此具体的贡献，相信对岛内民众和国际社会，都是双赢。”

昨日，蔡英文当局捐赠2000万日元给日本救灾的热度还没退，岛内网友刚刚讽刺完台当局“不先解决自家问题，拿钱先去帮别人”。如今，这100万美元的“反恐”支持费，让岛内网友直接怒了：

还有网友提醒台当局，一般捐钱的都会变成报复的对象……

责任编辑：张玉