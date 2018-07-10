是否出席缅甸第三次21世纪彬龙和平会议?中方回应

原标题：缅甸第三次21世纪彬龙和平会议将举行 中方是否将派官员出席？外交部回应
[环球网综合报道]2018年7月10日外交部发言人华春莹主持例行记者会，据报道，缅甸第三次21世纪彬龙和平会议将于7月11日举行。中方是否将派官员出席，将发挥什么作用？
华春莹回应称，应缅政府邀请，中国外交部亚洲事务特使孙国祥将出席第三次“21世纪彬龙联邦和平会议”。中方支持缅甸推进和平进程，支持缅各方为实现国内和平与民族和解所做的努力。我们希望缅各方坚持通过对话协商，以和平方式解决分歧，早日实现全国范围停火，为国家实现持久和平和发展繁荣创造有利条件。
中方预祝第三次彬龙和平会议成功，推动缅和平进程取得积极进展。我们愿根据缅各方意愿，继续为缅国内民族和解与和平进程发挥建设性作用。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普吉沉船关键点 泰国官方与旅行社吵翻
- 【 军事 】 出鞘：辽宁舰“娘家”为何轰然倒塌
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 《爸爸6》路透Jasper长高范丞丞带娃
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 江苏高考十年四改 大部分家长不满意
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有