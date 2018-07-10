印度青年点赞中国发展 渴望来华留学工作(图)

原标题：印度青年点赞中国发展，渴望来华留学工作
200名印度青年，7月3日至10日来到中国。他们大多是在校学生，怀揣梦想；他们当中，有未来的科研人员，也有未来的教师、医生、律师、政界人士……
8天时间，5座城市，中国大江南北……
追随足迹 感知中国
这些青年是印度青年和体育部组织的青年代表团的成员，他们应中华全国青年联合会邀请来华访问。
在北京集中参访后，这些印度青年分两路：一路奔赴武汉、上海，另一路前往昆明、广州。
在武汉，他们来到东湖宾馆——中印两国领导人两个多月前举行非正式会晤的地点。
塔比什·谢赫今年20岁，就读于印度理工学院，主修计算机科学。他说，实地探访两国领导人会晤地点，让他欢欣鼓舞、荣幸自豪，希望能为促进印中友好合作贡献自己一份力量。
在谢赫看来，印中两国在他所学的专业领域合作潜力巨大，希望印中联手开发更强的计算机科技，促进两国经济社会发展。
女大学生特里什娜·琴加帕所学专业是聚合物材料科学。琴加帕说，聚合物材料科学在印度尚处于萌芽期，在中国却发展迅猛，如果两国携手合作，潜力将十分巨大。
随后印度青年代表团一行来到武汉体育学院，同中方大学生进行座谈交流。两国青年表示，他们将立足本职，更加努力学习，为促进中印友好添砖加瓦。
加深了解 增进友谊
中印两国都是文明古国，历史悠久、文化灿烂。古往今来，许许多多的纽带把两国人民紧紧地联系在一起。
“90后”青年维奈·库马尔是古吉拉特大学的中文系硕士研究生，学习中文超过5年。但与代表团绝大多数成员一样，这是他第一次来中国。
谈及来华感受，库马尔用中文告诉新华社记者：“棒极了！”
“印度和中国青年之间有很多相互了解的好奇心。比如，中国青年对宝莱坞和瑜伽有着强烈渴望，印度青年则羡慕中国的经济发展。两国青年正在相互学习。”库马尔说。
这次友好访问的行程安排可谓丰富、立体、充实：既参观故宫、长城等历史文化古迹，又聆听介绍中共十九大精神和改革开放40周年成就的讲座；既在中国国家博物馆观看《复兴之路》展览，又到包括ofo共享单车总部、东风汽车总部等中国企业实地参访，可谓零距离、全方位、多角度感知中国。
据共青团中央书记处书记李柯勇介绍，自2006年启动中印百名青年互访活动以来，在双方共同努力下，两国每年开展大规模青年代表团互访，迄今已有3300多名青年先后访问对方国家，把友谊的种子播撒在拥有超过25亿人口的两个发展中大国的年轻一代心中。
青年是国家的未来。在这次为期8天的友好访问中，印度青年代表团亲眼看到一个真实、开放、包容、自信、繁荣、友好的中国，心中留下深刻印象。
库马尔告诉新华社记者，中国的发展成就让他赞叹不已，他渴望来华留学和工作，以进一步深度了解中国，为促进印中两国友好交流做更大贡献。
“这次访问是一次很好的学习体验。我再次感谢中国政府对我们代表团的热情款待，期待中国青年代表团今年也来访问印度。”库马尔说。
记者：刘鹏
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