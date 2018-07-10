原标题：（教育）河南：高招录取后不入学的考生将受惩戒

新华社郑州7月10日电（记者李亚楠）记者从河南省招办获悉，为强化考试招生诚信，维护入学公平，今年河南省明确了对违背志愿失信行为的惩戒措施，即对于在2018年普通高招录取中不履行志愿约定的失信考生，明年高考志愿填报数量将受限。

据介绍，多年来，河南省不断加强招生考试诚信教育，诚信状况持续向好，但个别考生录取不报到等失信问题仍然存在。近年来，河南省本科录取不报到考生人数逐年增加，造成招生计划浪费，也影响了高校对河南省招生计划的投放，对考生个人和家庭带来消极影响，加强对违背志愿承诺失信考生的惩戒，可以有效避免高校计划和教育资源浪费。

河南省招办相关负责人表示，升学志愿是考生意愿的体现，也是考生对录取院校的具体承诺，录取时充分尊重考生志愿，严格按志愿投档，被录取后应如期到校报到。如果按所报志愿录取后不报到，既浪费本省招生计划，又浪费高校的教育资源，客观上也占用了他人的升学机会。为维护入学机会公平，教育考生增强诚信意识、履行志愿约定，2018年，对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的失信考生，当批次录取电子档案停止运转。录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的，2019年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次，仅允许其填报志愿的学校数不超过两个。考生失信事实将记入其个人诚信档案，在普通高招录取中向高校提供，高校作为对考生品德衡量的依据，可以拒绝录取失信考生。（完）

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