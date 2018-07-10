缅甸民盟主席国务资政昂山素季会见黄坤明

原标题：（国际）缅甸民盟主席、国务资政昂山素季会见黄坤明

新华社内比都7月10日电7月10日，缅甸全国民主联盟主席、国务资政昂山素季在内比都会见率中共代表团访缅的中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明。

黄坤明向昂山素季转达了习近平总书记的亲切问候。他说，中缅关系保持良好发展势头，两国高层交往频繁，政治互信不断加深。中方支持缅方为维护国内和平稳定、实现国家发展所作努力，愿积极落实双方领导人达成的重要共识，弘扬中缅传统友谊，不断深化各领域务实合作，加强管党治党、治国理政经验交流，深入开展人文领域交流合作，夯实中缅友好政治基础和民意支撑，推动中缅全面战略合作伙伴关系再上新台阶。

昂山素季请黄坤明转达对习近平总书记的良好祝愿。她表示，中缅是好邻居、好伙伴，缅方感谢中方长期以来提供的真诚帮助和宝贵支持，愿同中方共同努力，密切两国高层交往，推进中缅经济走廊建设，加强两国文化交流，推动中缅关系不断向前发展。缅民盟珍视两党关系，钦佩中共执政成就和丰富执政经验，愿进一步深化治国理政交流。

在缅期间，黄坤明还会见了缅甸副总统敏瑞、联邦巩固与发展党主席丹泰，与缅甸人民院副议长吞吞亨、民族院副议长埃达昂共同出席《习近平谈治国理政》缅文版首发式暨中缅治国理政研讨会开幕式并致辞。（完）

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