村官自设名目给自己发放11年“村部卫生打扫费”

原标题：为村民办事 在办公室扫地 他都为自己发放“辛苦费”

“当村长多年了，也一时犯糊涂，真不该啊。我愿意接受镇纪委给我的处分，一定吸取教训。”在说起近日领到的党纪处分，温岭市前炉村村委会主任陈仙明一脸懊悔。

近日，泽国镇对前炉村等15个村开展农村巡察。在前炉村召开巡察动员会不久，就陆陆续续收到不少举报信，并有多名村民来到镇农村基层巡察组的办公室，实名举报前炉村村委会主任有关违纪问题。

“作为村委会主任，为我们村民办事本来就是应该的，凭什么向我们村民要‘辛苦费’？”

“凭什么没有经过村两委商议，村委会主任就能给自己发钱？”

“自己的办公室擦擦桌子扫扫地，也要村里给钱？”

面对群众的反映，巡察组工作人员一一梳理后，兵分两路开展核实调查，一方面对村里近几年账目情况开展核查，另一方面进村入户深入了解情况。

原来，泽国镇政府曾向前炉村支付下棚区块征地余款134余万元，涉及村里4个生产队，在村民代表会议上，部分村民代表要求村集体向被征地村民发放征地款余款，陈仙明表示该笔补偿款是他“不辞辛劳”为4个队争取的。“当时认为自己为这个征地的事情跑上跑下，做了大量的工作，收点辛苦费也是没关系的。”陈仙明表示。

在“中间人”的周旋下，4个生产队均表示愿意从征地款项中各“抽头”1000元所谓的“辛苦费”，共计4000元支付给陈仙明，陈仙明予以收受。随后，4个生产队的征地款项顺利发放。

在调查中，巡察组还发现陈仙明利用担任村委会主任职务之便，未经村两委商议，自设名目，自定标准，给自己发放了11年的“村部卫生清洁打扫费”共计3300元，在群众中造成了很不好的影响。另查，陈仙明还有其他违反财经纪律情况。

身为党员，陈仙明利用职务之便收受贿赂、非法占有村集体资金，2018年5月，陈仙明将违纪所得资金退还至村集体。6月，泽国镇纪委给予陈仙明同志党内严重警告处分。（台州市纪委监委）

来源： 浙江省纪委省监委网站

责任编辑：张玉