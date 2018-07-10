农业农村部公布农产品质量安全执法监管十大案例

原标题：（经济）农业农村部公布农产品质量安全执法监管十大典型案例

新华社北京7月10日电（记者董峻）农业农村部10日向社会公布了农产品质量安全执法监管的十大典型案例，涉及的农产品包括蔬菜、生猪、牛肉及水产品等。

这十大案例是：山西永济市农委查处邹某某生产含有限用农药山药案，天津宝坻区农业部门查处怡某某等人在香菜种植中使用限用农药案，新疆伊犁州霍城县农业局查处马某某生产含有限用农药蔬菜案，安徽霍邱县畜牧兽医局查处王某某等人向生猪注药、注水案，云南施甸县动物卫生监督所查处董某某销售死因不明牛案，四川成都市统筹城乡和农业委员会查处高某某未经定点从事生猪屠宰案，新疆乌苏市畜牧兽医局查处吴某某违法使用“瘦肉精”案，天津武清区畜牧兽医部门查处李某某使用盐酸克仑特罗养殖生猪案，广东中山市渔政局查处中山市某水产养殖有限公司在水产养殖过程中使用禁用药物案，浙江德清县农业局查处沈某某在黄颡鱼产品中使用孔雀石绿案。

根据国家农产品质量安全例行监测结果，2017年全国155个大中城市的蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为97.0%、98.0%、98.9%、99.5%和96.3%，畜产品“瘦肉精”抽检合格率为99.8%。

今年，农业农村部通过开展“质量兴农年”活动进一步提升农产品质量安全水平，从“产”“管”两方面着手，完善信息化追溯手段与健全生产档案，一手抓规模化生产经营主体，一手抓小农户监管。（完）

责任编辑：张玉