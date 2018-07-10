阿拉伯国家是共建“一带一路”天然合作伙伴

原标题：确认过眼神！我们是共建“一带一路”的天然合作伙伴

当我们谈起阿拉伯国家的时候，我们在谈论什么？

沙漠、石油？

当阿拉伯人谈起中国时，他们在谈论什么？

功夫、熊猫？

移开刻板印象的标签，中国和阿拉伯国家早在两千多年前就因丝绸之路相知相交。在今天，双方也正在以一种新的形式连接。

作为历史上丝路文明的重要参与者和缔造者之一，阿拉伯国家身处“一带一路”交汇地带，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。

2004年，中阿合作论坛应运而生。2014年6月，中国国家主席习近平在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上提出中阿共建“一带一路”倡议，得到阿拉伯国家积极响应，中阿集体合作进入提质升级的新时代。

在阿联酋迪拜以南30多公里的海岸边，坐落着迪拜哈翔清洁燃煤电站的施工现场。这是建设中的中东地区首座清洁燃煤电站，也是“一带一路”框架下中东地区首个有中资企业参与投资、建设和运营的电站项目。

项目施工经理铁思佳说：“2020迪拜世博会开幕之前，第一台机组将实现并网发电，为世博会提供能源保障。”哈翔发电站项目共设计4个清洁燃煤机组，总装机容量达2400兆瓦，总投资金额约33亿美元。预计在2023年全面投入运营后，将满足迪拜总电力需求的20%。

作为地区的贸易、金融和航运中心，迪拜与我们印象中“富得流油”的中东不同，它一直有一个短板，就是缺乏油气资源。目前迪拜电力供应绝大部分靠进口天然气发电。为保障本地区能源供应安全和实现能源结构多元化，迪拜政府提出2030能源战略规划，加强能源基础设施建设并减少对单一能源的依赖。

5月23日，在阿联酋迪拜市中心，世界第一高楼哈利法塔上演斋月灯光秀。（新华社发 马哈茂德·哈立德摄）

2016年6月，哈尔滨电气国际工程有限责任公司（哈电国际）与通用电气公司组成联合体，在全球46家知名企业参与的竞标中脱颖而出。

中国驻迪拜总领事馆商务参赞金磊表示，哈电国际作为总承包商，带领中国企业“走出去”，利用项目平台展示“中国制造”实力。

近年来阿联酋和中国双边关系发展不断提挡加速，各领域合作硕果累累。尤其是在“一带一路”倡议与阿联酋发展理念高度契合的背景下，两国深化经贸领域务实合作，阿联酋正成为中国在中东地区推进“一带一路”建设的重要伙伴。

苏伊士运河之畔，距开罗120余公里的苏赫奈泉市，中埃·泰达苏伊士经贸合作区。经过10年发展，在红海之滨的荒滩上崛起一座现代化产业新城。

近年来，随着“一带一路”建设和埃及苏伊士运河经济带项目的实施，中国与埃及企业协同发展的路径不断拓宽。在这里，一大批中埃合作企业落地生根并发展壮大，在带动当地产业升级的同时，也加深了两国人员之间的友谊和互信。

7月2日，在埃及苏赫奈泉市，埃及员工苏莱曼在巨石埃及玻璃纤维股份有限公司的车间内接受记者采访。（新华社记者邬惠我摄）

2012年入驻园区的巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（巨石埃及）投资5.2亿美元建成了三条玻璃纤维生产线，年产量达20万吨，一举使埃及成为世界第三大玻璃纤维出口国。据了解，在这家企业的1800名雇员中，埃及员工占比超过97%。

随着巨石埃及产量逐步增加，当地生产的玻璃纤维在埃及和其他阿拉伯地区市场占有率逐年上升，并带动了相关行业的发展。公司总经理助理艾哈迈德·苏莱曼表示，目前公司生产的玻璃纤维被广泛用于风电、管道、卫浴等领域的设备制造，并带动矿产开发和物流运输等相关产业。

这家名为固美的钢铁厂位于阿尔及利亚首都阿尔及尔郊区，是目前中国民营企业在阿尔及利亚最大的投资项目。

阿尔及利亚建筑项目众多，建材需求广。由于国内钢材缺口很大，常年依赖进口。看准这个市场，张光华2009年来到阿尔及利亚，先是开设了一家铝合金厂，又开了这家钢铁厂。工厂目前月产量约2.5万吨。

阿尔及利亚为了摆脱对石油经济的依赖，鼓励外来投资办厂，并给予相当优惠。不少中国投资者纷纷在阿尔及利亚投资，产品包括塑料制品、包装材料、建筑门窗、建材等等，不仅缓解了当地人的就业压力，也提升了阿尔及利亚本国的经济多元化。

记者：黄灵 苏小坡 郑凯伦

责任编辑：张玉