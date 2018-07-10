原标题：（经济）我国认证认可行业产业规模居世界第一

新华社北京7月10日电（记者赵文君）国家认监委10日发布2017年度全国认证认可检验检测服务业统计信息，我国认证认可行业的产业规模领先世界其他国家，居世界第一。

据统计，2017年我国颁发的管理体系认证证书85.49万张，是国际标准化组织统计的全球管理体系认证证书数量的一半；质量管理体系证书数48.91万张，连续多年位居全球第一。2017年，我国主导制定的《合格评定 服务认证方案指南和示例》成为首个由发展中国家制定的合格评定国际标准。

截至2017年底，全国认证认可检验检测机构达36797家，数量较2016年底增长9.44%。我国实施的产品认证规则数5670个，较上年增长27.42%；服务认证规则数132个，较上年增长140%。2017年，全国检验检测机构共出具检验检测报告3.76亿份，平均每天对社会出具各类报告103万份。

国家认监委副主任董乐群介绍，为贯彻国务院“放管服”改革要求，目前认证机构资质的审批时间缩短至35日，比改革前缩短了一半；检验检测机构资质认定减程序、减环节、减时间、减收费、减申请材料，许可有效期延长一倍；强制性产品认证推动“目录瘦身”，对部分产品采取企业自我承诺认证模式，全面改革3C标志管理。

国家认监委政策与法律事务部主任刘仲书表示，针对一些认证领域仍然存在违法操作、买证卖证、虚假认证等认证乱象问题，国家认监委不断加大认证市场监管力度，严厉打击认证违法行为。2017年以来，共撤销了8家认证机构的批准资质和4名认证人员的执业资格，责令1家认证机构停业整顿6个月，行政警告了29家违规认证机构，并向社会公布了对违法机构、人员和相关证书的处理结果。

刘仲书介绍，根据刚出台的《认证机构及认证人员失信管理暂行规定》，认证机构、认证人员违背诚实信用原则，发生严重违反法律、行政法规、部门规章行为的，将被列入失信名录，给予一系列惩戒措施。下一步，将继续加强认证执法监管能力建设，坚决打赢治理“认证乱象”攻坚战，提升认证行业服务能力与供给质量。（完）

责任编辑：张玉