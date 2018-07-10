新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

蔡奇平谷调研:要切实提高政治站位 增强四个意识

蔡奇平谷调研:要切实提高政治站位 增强四个意识
2018年07月10日 18:39 新浪新闻综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：蔡奇到平谷调研：让保护生态环境的不吃亏！

　　来源：北京日报

　　昨天下午，市委书记蔡奇来到平谷区就生态涵养区建设调查研究。他强调，平谷区要深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕首都城市战略定位谋划自身作为，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持生态立区、绿色发展，打造宜居宜业宜游生态谷。

察看金海湖库区水环境综合整治察看金海湖库区水环境综合整治

　　生态涵养区是首都重要的生态屏障和水源保护地。蔡奇直奔金海湖察看水环境治理成效。极目远眺，碧水荡漾，远山如黛。水库水质近20年来首次达到地表水二类标准。为一库清水，金海湖镇从治理非法盗采等乱象开始，在全市首创了“街乡吹哨、部门报到”工作机制。蔡奇称赞，“街乡吹哨、部门报到”是坚持党建引领，对解决基层治理难题的有益探索，也是对各级党员干部担当作为的考验。蔡奇还叮嘱，要严格水环境治理，严控旅游开发。

废弃鱼塘“变身”城北湿地公园废弃鱼塘“变身”城北湿地公园

　　紧邻金海湖的上宅文化陈列馆是北京地区第一座新石器文化陈列馆。蔡奇察看馆藏情况，要求做好上宅文化挖掘保护工作。之后来到城北湿地公园，这里曾经的废弃鱼塘水草繁茂，成为深受市民喜欢的休憩地。

走进王辛庄镇社保所察看工作日志走进王辛庄镇社保所察看工作日志
看望慰问王辛庄镇工作人员看望慰问王辛庄镇工作人员

　　蔡奇在王辛庄镇与区镇干部进行座谈。

召开座谈会召开座谈会

　　蔡奇指出

　　平谷区要根据新一版城市总规赋予“首都东部重点生态保育及区域生态治理协作区、服务首都的综合性物流口岸、特色休闲及绿色经济创新发展示范区”的功能定位，认真抓好控制性详规和分区规划编制。坚持生态优先，科学划定“两线三区”，强化全域生态空间管控。坚持以生态化推进新城建设，提高区域生态承载能力。主动对接服务城市副中心规划建设，把平谷建成城市副中心的后花园。强化与首都国际机场合作，搭建陆空联运体系，与怀柔、密云合作共建长城文化带。

　　蔡奇强调

　　要始终把生态环境建设放在首位。切实扛起生态环境保护的政治责任，坚决打好污染防治攻坚战，统筹山水林田湖草系统治理，在生态环境建设方面立标杆、做表率。坚持水岸共治，全面落实河长制，严格河湖岸线水生态空间管控，全面清理水源保护区内违法项目和排污口。结合新一轮百万亩造林绿化工程，大幅度扩大绿色生态空间，争创国家森林城市。结合实施美丽乡村建设专项行动，持续开展农村人居环境整治，有效防治农业农村面源污染。加强农村清洁能源改造。研究制定生态涵养区考核指标体系，加大支持力度，让保护生态环境的不吃亏。

　　蔡奇强调

　　要着力补齐基础设施和公共服务短板。下力气打破交通“洼地”格局，优化城乡交通路网布局。加强电、气、热、通讯以及垃圾、污水等基础设施建设。强化便民服务设施建设，增加教育、医疗、住房、养老有效供给。落实乡村振兴战略，建设特色小城镇，支持农村集体经济发展，扎实做好低收入农户帮扶工作。

　　蔡奇强调

　　绿色发展就是高质量发展。平谷的优势和潜力在生态，希望和出路也在生态。要保持战略定力，走绿色发展、绿色富民的发展新路。围绕农业科技创新示范区建设，推动农业科技创新和成果转化，大力发展智慧农业、生物种业、循环农业、农业智能装备。把高品质休闲业作为支柱性产业来抓，筹办好2020年世界休闲大会，推动农业、林业与休闲旅游、健康养老、文化创意等深度融合。营造良好营商环境，打造服务首都的综合性物流口岸。办好中关村平谷园。持续推进疏解整治促提升专项行动，主动承接中心城区疏解出来的优质资源和产业项目。

　　蔡奇强调

　　要切实提高政治站位，增强“四个意识”，勇于担当，主动作为，坚决扛起全面从严治党的政治责任，抓好班子、带好队伍，全面加强基层党组织建设，打造坚强的战斗堡垒。

　　蔡奇还看望慰问了王辛庄镇干部。

　　市领导崔述强、卢彦一同调研。

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区