蔡奇平谷调研:要切实提高政治站位 增强四个意识

原标题：蔡奇到平谷调研：让保护生态环境的不吃亏！

来源：北京日报

昨天下午，市委书记蔡奇来到平谷区就生态涵养区建设调查研究。他强调，平谷区要深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕首都城市战略定位谋划自身作为，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持生态立区、绿色发展，打造宜居宜业宜游生态谷。

察看金海湖库区水环境综合整治

生态涵养区是首都重要的生态屏障和水源保护地。蔡奇直奔金海湖察看水环境治理成效。极目远眺，碧水荡漾，远山如黛。水库水质近20年来首次达到地表水二类标准。为一库清水，金海湖镇从治理非法盗采等乱象开始，在全市首创了“街乡吹哨、部门报到”工作机制。蔡奇称赞，“街乡吹哨、部门报到”是坚持党建引领，对解决基层治理难题的有益探索，也是对各级党员干部担当作为的考验。蔡奇还叮嘱，要严格水环境治理，严控旅游开发。

废弃鱼塘“变身”城北湿地公园

紧邻金海湖的上宅文化陈列馆是北京地区第一座新石器文化陈列馆。蔡奇察看馆藏情况，要求做好上宅文化挖掘保护工作。之后来到城北湿地公园，这里曾经的废弃鱼塘水草繁茂，成为深受市民喜欢的休憩地。

走进王辛庄镇社保所察看工作日志

看望慰问王辛庄镇工作人员

蔡奇在王辛庄镇与区镇干部进行座谈。

召开座谈会

蔡奇指出

平谷区要根据新一版城市总规赋予“首都东部重点生态保育及区域生态治理协作区、服务首都的综合性物流口岸、特色休闲及绿色经济创新发展示范区”的功能定位，认真抓好控制性详规和分区规划编制。坚持生态优先，科学划定“两线三区”，强化全域生态空间管控。坚持以生态化推进新城建设，提高区域生态承载能力。主动对接服务城市副中心规划建设，把平谷建成城市副中心的后花园。强化与首都国际机场合作，搭建陆空联运体系，与怀柔、密云合作共建长城文化带。

蔡奇强调

要始终把生态环境建设放在首位。切实扛起生态环境保护的政治责任，坚决打好污染防治攻坚战，统筹山水林田湖草系统治理，在生态环境建设方面立标杆、做表率。坚持水岸共治，全面落实河长制，严格河湖岸线水生态空间管控，全面清理水源保护区内违法项目和排污口。结合新一轮百万亩造林绿化工程，大幅度扩大绿色生态空间，争创国家森林城市。结合实施美丽乡村建设专项行动，持续开展农村人居环境整治，有效防治农业农村面源污染。加强农村清洁能源改造。研究制定生态涵养区考核指标体系，加大支持力度，让保护生态环境的不吃亏。

蔡奇强调

要着力补齐基础设施和公共服务短板。下力气打破交通“洼地”格局，优化城乡交通路网布局。加强电、气、热、通讯以及垃圾、污水等基础设施建设。强化便民服务设施建设，增加教育、医疗、住房、养老有效供给。落实乡村振兴战略，建设特色小城镇，支持农村集体经济发展，扎实做好低收入农户帮扶工作。

蔡奇强调

绿色发展就是高质量发展。平谷的优势和潜力在生态，希望和出路也在生态。要保持战略定力，走绿色发展、绿色富民的发展新路。围绕农业科技创新示范区建设，推动农业科技创新和成果转化，大力发展智慧农业、生物种业、循环农业、农业智能装备。把高品质休闲业作为支柱性产业来抓，筹办好2020年世界休闲大会，推动农业、林业与休闲旅游、健康养老、文化创意等深度融合。营造良好营商环境，打造服务首都的综合性物流口岸。办好中关村平谷园。持续推进疏解整治促提升专项行动，主动承接中心城区疏解出来的优质资源和产业项目。

蔡奇强调

要切实提高政治站位，增强“四个意识”，勇于担当，主动作为，坚决扛起全面从严治党的政治责任，抓好班子、带好队伍，全面加强基层党组织建设，打造坚强的战斗堡垒。

蔡奇还看望慰问了王辛庄镇干部。

市领导崔述强、卢彦一同调研。

责任编辑：余鹏飞