泰警方逮捕沉船公司中方人员:涉嫌0元游马甲公司

原标题：泰沉船涉事公司中方人员被拘警察展开搜查，公司高层否认马甲公司和0元游

来源：红星新闻

7月5日，两艘载有127名中国游客的游船“凤凰”号和“艾莎公主”号在泰国普吉岛附近海域发生倾覆。如今，事故发生已经过去5天，随着搜救行动和家属善后事宜的推进，事故问责也在进行中。中国驻泰国大使吕健7月8日表示，泰方目前已对事故原因立案调查。

▲7月8日中午，中泰两国救援人员在“凤凰号”游船倾覆附近的海域进行搜救 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

据泰国《民族报》7月10日最新报道，就泰国普吉岛的沉船事件，泰国警方已经锁定了两家旅游公司——“艾莎公主”号所属的懒猫旅行（Lazy Cat Travel Co Ltd），以及“凤凰”号所属的TC Blue Dream公司。警方认为，这两家公司涉嫌组织“0元泰国游”的活动，以逃避纳税。

对此，湖南懒猫国际旅行社有限公司（简称湖南懒猫）负责海外投资的董事朱明告诉红星新闻，泰方没有任何机构告知公司，说他们涉嫌“马甲公司和0元泰国游，企图逃避纳税要对他们进行调查”。他们也是7月9日晚上通过有关渠道得到消息，泰国警方今天（7月10日）要对他们在泰国的合资公司进行突袭搜查。他否认公司有以上行为。

▲攀瓦角码头懒猫旅行接待处 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

对于泰方质疑懒猫旅行是马甲公司，人在国内的湖南懒猫CEO杨景在接受红星新闻电话采访时予以坚决否认。他说，“现在泰方质疑我们是马甲公司，认为我们的泰国股东并不是实际参与运营，只是帮我们代持股。但我们合同结构注册都是清清白白，我们的泰方合作伙伴也是从事旅游业的。”

湖南懒猫CEO杨景向红星新闻记者表示，懒猫旅行（lazy cat travel Co Ltd）是湖南懒猫与泰国股东在普吉岛设立的合资公司，是地接社。而“艾莎公主”号所属的TCG公司是湖南懒猫与泰国股东在普吉岛依法设立的合资公司，是船租赁公司。“我们的业务结构是，湖南懒猫旅行社向TCG租船，向懒猫旅行购买服务，组成出海一日游产品销售给我们的顾客。”

此前媒体报道，“艾莎公主”号上42人全部获救。他提及，“这一次，通过懒猫平台订购旅行线路的游客没有出现任何伤亡，并获得了及时援救。”

泰方将调查两家涉事公司“马甲”嫌疑

有中泰合资公司人员被拘留

据泰国《民族报》报道，泰国旅游警察局副局长Surachate表示：“两家公司均已注册在案，但是我们将调查这两家公司是否有‘马甲公司’的嫌疑，即泰国方面的股东并未参与实际业务运行，只是代持公司。”

《民族报》称，根据工商信息显示，懒猫旅行成立于2015年，注册资本为为1600万泰铢；其中，中国公司懒猫国际（Lazy Cat International）持有其中49%的股份，其他股东为泰国人。2017年，懒猫旅行的利润收入为128万泰铢。多位熟悉泰国旅游公司注册的人士向红星新闻确认，根据泰国的规定，外国和泰国的合资公司，外国投资人最高持股49%。湖南懒猫CEO杨景也向红星新闻记者证实了这一规定。

▲攀瓦角码头懒猫旅行接待处 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

而TC Blue Dream成立与2016年，注册资本为400万泰铢。据界面新闻报道，该公司由泰国人100%持股。而此前被认为是TC公司老板的张文豪接受媒体采访时称，“我的泰国老婆是公司全资老板，因为我老婆是老板，所以别人也叫我老板。”

▲TC公司旧址 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

▲TC公司新址 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

泰国商业发展部主任Kulanee表示，“如果调查后发现，这两家公司涉嫌‘马甲公司’的话，那么整个董事会将会面临法律制裁。”她称，如果情况属实，那么相关人员将会面临最高3年监禁，以及10万~100万泰铢的罚金。泰国旅游警察方面鼓励知情人士，如果有这两家公司确系“马甲公司”的证据，可以进行举报。

泰国旅游警察局副局长Surachate表示，目前，懒猫旅行的中国持股人已经在普吉岛的移民拘留所被暂时拘留。“他的签证已经被取消，并且面临伤害罪的指控。”

但杨景向红星新闻表示，被控制的并不是懒猫在泰国合资公司的持股人，而是业务代表彭大千。事发当晚，就是他负责组织了公司在当地的救援行动。在泰国处理此事的湖南懒猫副总裁张宁告诉红星新闻，“泰方给我们7天时间申诉。”

现场探访懒猫仓库及办公点

有警察前往搜查

此前，倾覆的“艾莎公主”号的船长已经面临伤害罪的指控。泰国旅游警察局副局长Surachate告诉《民族报》，根据他的估计，泰国南部至少有12家泰国企业实际上是中国人在运行，是马甲公司。

7月9日晚上，湖南懒猫CEO杨景向红星新闻记者透露，次日凌晨五点多，泰国警方可能会突袭“艾莎公主”号地面经营公司懒猫旅行（Lazy Cat Travel Co Ltd）、码头接待点以及存放救生物品的仓库，为这次沉船事故找负责人。

▲7月10日，泰国普吉岛攀瓦角码头 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

当地时间今天（7月10日）上午10点左右，红星新闻记者抵达位于泰国普吉岛攀瓦角码头的懒猫旅行时看到，这里大门紧锁，没有任何工作人员。记者向周围的商家进行了核实，今天（7月10日）凌晨5点左右确实有警察来到这里，但警察来的时候，懒猫地面经营公司已经关门了。

随后，红星新闻记者前往了懒猫旅行在附近存放救生物品的仓库，记者抵达仓库时，看到警察正在对仓库进行搜查。随后，记者又赶往懒猫的办公室所在地，也看到有警察在搜查。

▲泰国警方检查懒猫旅行的仓库 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

▲泰国警方检查懒猫旅行的办公地点 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

湖南懒猫董事朱明：我们认为自己没问题

“入股处理财务有不完善，愿接受泰方处罚”

据湖南懒猫CEO杨景介绍，湖南懒猫国际旅行社是国内的销售公司，在蚂蜂窝上和飞猪上，把采购的一日游产品销售给自由行顾客。红星新闻记者在蚂蜂窝网站上搜索到了懒猫旅行的页面，上面确实有普吉岛及泰国多地一日游旅行线路。

杨景表示，懒猫旅行是湖南懒猫与泰国股东在普吉岛设立的合资公司，是地接社。“艾莎公主”号所属的TCG公司是湖南懒猫与泰国股东，在普吉岛依法设立的合资公司，是船租赁公司。“我们的业务结构是，湖南懒猫旅行社向TCG租船，向懒猫旅行购买服务，组成出海一日游产品销售给我们的顾客。”

对于泰方质疑懒猫是马甲公司，杨景予以了坚决否认。他说，“现在泰方质疑我们是马甲公司，认为我们的泰国股东并不是实际参与运营，只是帮我们代持股。但我们合同结构注册都是清清白白，我们的泰方合作伙伴也是从事旅游业的。”杨景提到，“目前我们投资的泰国公司都已经办理了中国的对外投资审批。”杨景称，懒猫是一家准备上市的企业，已经进入辅导期，所以公司所有资金、所有的投资都是要合规合法的，lazy cat travel Co Ltd是一家在泰国合法注册，合法经营的外资合资旅游公司。

对于公司的情况，湖南懒猫负责海外投资的董事朱明向红星新闻介绍说，懒猫旅行2015年注册的时候是全泰资公司，注册资本800万泰铢。2018年5月31号之后，湖南懒猫正式入股并增加了注册资本，懒猫旅行才正式变为中泰合资公司。按照泰方的规定，需要首先变更股东，然后申请增加资本，最后一步是增资款项的付款。

红星新闻记者在泰国中小企业网站上查询了懒猫旅行的工商信息，核实其确为在泰国注册的公司。

▲记者查询到当时湖南懒猫还没入股，懒猫旅行还是全泰资公司时的工商注册信息

朱明说，目前股东变更以及增资已经完成，注册资本是从最开始的800万泰铢增加自现在的1600万泰铢，但因为办理程序需要时间，他们还有最后一步付款程序没完成。而他们在当地合资船公司TCG的所有手续都已经完成，所以现在没有任何麻烦。

“我们的操作都是按流程，包括我们在商务部、在发改委都有非常详细的备案记录。”朱明表示，“我们认为自己是没问题的，我们愿意还原事情真相，我们入股处理财务中间有不完善的地方，我们愿意接受泰方处罚。”他表示，如果泰国警察、税务部门按照正常程序，让他们补充证据，完全可以配合。但泰国警方现在以这种突袭的方式对他们进行搜查，让他们感到害怕，担心这个时候要去完善懒猫旅行的最有一步入股手续会更困难。

但他和杨景一样，坚决否认公司涉嫌“马甲公司”、销售“0元泰国游”，以逃避纳税。“我们无论是在中国和泰国销售的产品，都是有价格纪录的。”红星新闻记者在蚂蜂窝经认证的店铺”湖南懒猫国际旅行社有限公司“检索“0元泰国游”，没有查询到任何相关产品。

此前媒体报道，“艾莎公主”号上42人全部获救。杨景提及，“这一次，通过懒猫平台订购旅行线路的游客没有出现任何伤亡，并获得了及时援救。”

责任编辑：余鹏飞