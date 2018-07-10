为这件事 国务委员王勇带十几部门负责人接受询问

原标题：听完他的一席话，国务委员说“好，我们落实”

撰文 | 孟亚旭

今天一大早，国务委员王勇就带着十几位部门负责人到了人民大会堂。

昨天（7月9日），十三届全国人大常委会第四次会议召开，全国人大常委会委员长栗战书作了全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告。

报告用大篇幅指出了执法检查中发现的问题，对照大气污染防治法做出的规定，共有20多项未落实到位，多个地方、单位或企业被提到。

今天上午举行的是本届人大的首次专题询问，继续聚焦“环保”。

“最好不要搞成汇报工作式的发言”

“国务院高度重视这次专题询问”，栗战书在会上说，“国务委员王勇同志代表国务院到会听取意见、回答询问”。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，随同到会的相关负责人有15位：

生态环境部副部长赵英民

发展改革委副主任连维良

工业和信息化部副部长辛国斌

公安部常务副部长王小洪

司法部副部长刘炤

财政部副部长刘伟

住房和城乡建设部部长王蒙徽

交通运输部部长李小鹏

农业农村部副部长张桃林

市场监管总局副局长毕井泉、党组成员陈钢

国家能源局副局长李凡荣

国务院副秘书长孟扬

最高人民法院副院长江必新

最高人民检察院副检察长张雪樵

这些负责人中，包括部委一把手2人（住建部、交通部），副部长/副局长/副主任等9人，另外，市场监管总局共有2人参会，除副局长毕井泉外，党组成员陈钢是副部长级。

国务院副秘书长孟扬、“两高”的副院长和副检察长也在场。

在问询一开始，栗战书就提到：

“这次专题询问是本届的第一次，主要是通过这种形式，了解一些情况，推动有关问题的解决。希望大家聚焦问题、突出重点，讲实情、说实话，问问题注意简洁明了、直奔主题，回答问题直截了当、最好不要搞成汇报工作式的发言。”

报名发言询问的，是6位全国人大常委会组成人员和专委会组成人员。

“尚未出台”与“加快研究制定”

“希望了解国务院将采取哪些措施，依法防治大气污染，坚决打赢蓝天保卫战。”第一个发问的是全国人大环资委副主任委员袁驷。

王勇作答。

“要突出京津冀及周边、长三角和汾渭平原这些重点区域、重点指标、重点时段和重点领域，要更加注重源头防治，切实减少结构性污染问题。”

“要加快调整能源结构，从实际出发，推进北方地区清洁取暖，抓好天然气产、供、储、销供应体系建设，开展燃煤锅炉综合治理。”

先来说个背景。

昨日，栗战书在作报告时提到，大气污染防治法要求，排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。

“目前，国务院排污许可管理条例尚未出台。”栗战书说，大气污染防治法规定的机动车和非道路移动机械环境保护召回制度没有落实，规定的有毒有害大气污染物名录尚未出台。

王勇的回答是：

我们要加快研究制定排污许可管理条例，建立覆盖所有固定污染源的企业排污许可制度。

研究制定高耗能、高污染和资源型行业准入条件，修订产业结构调整指导目录，提高重点区域过剩产能的淘汰标准，加快出台有毒有害大气污染物名录。

实施更加严格的机动车、非道路移动机械、船舶大气污染物排放标准。

关键时间点的关键目标

昨日的报告还提到了山东、河北等地的相关问题，如河北邯郸“城中有钢” ；石家庄“煤电围城”等问题突出。

“我国部分地区产业结构依然偏重，特别是执法检查报告中指出的京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域产业结构偏重，能源结构偏煤的问题比较突出”，工信部副部长辛国斌在回答问题时表示。

他也透露了接下来要做的工作重点：

推动京津冀等重点区域城市钢铁企业采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，逐步优化我国钢铁产能布局，到2020年，确保河北省钢铁产能控制在2亿吨以内。

2018年底前，全部启动中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业搬迁改造工作，争取2020年底前完成。其他大型企业和特大型企业，2020年底前全部启动，争取2025年底前全部完成。

今年再压减钢铁产能3000万吨左右，力争提前完成“十三五”期间钢铁产能1.5亿吨的目标任务。

加大新能源汽车推广力度，争取2020年实现产销量达到200万辆左右的目标。

正在研究“雾霾对人体的伤害”

浙江大学内科学教授，主任医生姒健敏是十三届全国人大常委会委员。

他说，“北京是空气污染比较严重的地区，但北京人均寿命不断在提高，是全国最高的。表面上看，好像空气污染跟健康寿命关系不大。”

他的问题是，“科技部有没有组织这方面科学研究？如果确认有关，打算怎么预防、怎么控制、怎么治疗？”

“卫健委等有关部门在研究这个问题，大气污染对人体身体健康的影响，国务院做了立项，科技部也在研究，包括雾霾对人体的伤害，都有专项的研究。我们把这个问题带回去，会后将有关情况书面给委员提供一下。”国务院副秘书长孟扬说。

全国人大常委会副委员长陈竺认为，这个问题“很重要”。

陈竺说：

雾霾对健康的危害，世界卫生组织已将其确立为致癌物，国际上（也）常有一些研究。我们国内有关专家也用归因法进行过一些研究，发现细颗粒物对健康寿命是有负面影响的。当然，因为以前缺乏环境监测的数据支撑，有些结果是推导的，现在就可以利用相关部门的信息进行大数据整合，来找到它们之间的相关性。

“好，我们落实”，听完陈竺的一席话，王勇说了这五个字。

责任编辑：余鹏飞