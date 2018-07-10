普吉沉船凤凰号船长被拘 中国老板接受移民局审查

原标题：南方都市报：普吉翻船事故最新进展：凤凰号船长被拘，中国老板接受移民局审查

来源：南方都市报

今日，泰国警方公布了普吉沉船事故的调查进展。目前，凤凰号的船长已经被拘留，正在收集Zanetta船长的相关证据。游船公司的中国老板，目前移交给普吉移民局进行核查。摩托艇主人（俄罗斯籍）被处以1000泰铢的罚款，艇上两名乘客已经返回属国。至于证人证词的收集工作也正在进行中。

普吉沉船事故救援指挥中心负责人普吉府府尹在10日上午发布会上表示，7月9日公布的确认生还的5人，其中3人已经安全返回中国，2人正等待返回中国。截止10日上午新发现了3具遇难者遗体，这3具新发现的遗体正在等待确认是否为事故遇难者。至此，失联人数降为人3人（包括已发现尚未完成打捞的1人）。公共卫生部门表示，目前已有37具遗体确认了身份，还剩下6具遗体等待身份确认。37具遗体中的33具遗体已经与家属取得联系。目前，已经为32位遇难者开出死亡证明，

泰方表示，将联合各个相关单位全力搜救，包括普吉及周边甲米、攀牙等。计划依照风向和洋流测算的可能范围持续搜救，直到找到全部失联人员。至于目前仍未完成打捞的凤凰号船体下遗体，泰方和中方将共同确定打捞方案。

责任编辑：余鹏飞