全军首次面向社会公开招考文职人员 工作全面展开

新华社北京7月10日电 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻习近平强军思想，延揽社会优秀人才为军队建设服务，经中央军委批准，中央军委政治工作部近日部署展开深化国防和军队改革以来全军首次面向社会公开招考文职人员工作。

这次公开招考，积极适应新的文职人员制度重塑重构特点要求，以新修订的《中国人民解放军文职人员条例》及配套政策为依据，坚持需求牵引，服务部队急需，主要招录一批主干专业系列、重点关键岗位文职人员；提高标准质量，瞄着优质人才资源，精析岗位要求、精细准入条件、精准按岗择人，从源头上保证文职人员队伍素质优良；做到阳光透明，坚持岗位数量、资格条件、选拔程序、录用结果“四公开”，确保招考全程公平公正，树立军队选人用人良好形象。根据计划安排，7月12日至22日，报考人员可通过军队人才网报名，8月26日全军组织统一考试。考试内容包括公共科目和专业科目，各科目考试的范围、内容和具体要求已在军队人才网公布。12月底前，完成面试体检、政治考核、综合考察、公示审批、签订聘用合同等工作。

根据部署要求，各单位要高度重视，切实加强组织领导，积极稳妥做好全军首次面向社会公开招考文职人员工作。要强化“四个意识”，精心筹划部署，依法依规开展工作，确保招考工作正确方向；树立创新观念，站在新的起点以全新思路周密筹划设计，高标准、高质量、高效益紧前做好招考各项工作；强化责任担当，严格按任务要求、步骤安排和时间节点抓好落实，确保招考工作环环相扣、有序推进；全程跟踪监督，协调纪检监察部门对招考各环节进行全覆盖监督，准确掌握各方面情况，及时化解矛盾问题，确保首次公开招考工作顺利圆满。

责任编辑：刘德宾 SN222