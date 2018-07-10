国新办吹风会:2018年将开展第四次全国经济普查

原标题：（国务院政策例行吹风会）2018年我国将开展第四次全国经济普查

新华社北京7月10日电（记者郁琼源）国家统计局副局长贾楠10日表示，2018年我国将开展第四次全国经济普查，以摸清我国最新家底和国力。

国务院新闻办公室10日举行吹风会介绍修改《全国经济普查条例》有关情况。贾楠在会上介绍，第四次全国经济普查是把握经济发展新变化和新特征，推动我国经济高质量发展的客观需要，也是贯彻落实中央关于统计工作重大决策部署、提高统计数据真实性的有效途径，更是推动依法普查依法治统、提升统计能力的重大实践。

贾楠说，通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和完善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。据贾楠介绍，迄今为止，我国已开展了三次全国经济普查。普查目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。（完）

责任编辑：张玉