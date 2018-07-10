原标题：一颗小行星以他命名，泽荫神州的慈善家离世了

来源：长安街知事

7月10日上午，“中国百校之父”田家炳在香港去世，享年99岁。

捐助93所大学、166所中学、41所小学，遍布中国所有省份……这位老人一生都在坚持，这是“把钱用在最有用的地方”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，因向广东梅州慈善事业捐赠总额达1.5亿元以上，田老曾于2013年获首届“叶剑英奖”。早在1994年，当南京紫金山天文台以田老的名字命名一颗小行星时，叶剑英长子、时任全国政协副主席叶选平还专门题词——“名标星座，泽荫神州。”

为免浪费，他出门自带肥皂、水

田家炳1919年生于广东大埔，不到16岁辍学从商，后辗转越南、印尼等地创业，1959年移居香港开办工厂，成为香港化工行业领军人物。1982年，已是亿万富豪的田家炳捐出八成财产，成立公益基金会，主要捐助教育事业。

田家炳

自20世纪80年代开始捐助教育事业以来，截至去年6月，田家炳在全国范围内累计捐助了93所大学、166所中学、41所小学、19所专业学校及幼儿园、大约1800间乡村学校图书室。以“田家炳”命名的学校或学院遍及全国所有省级行政区，他因此被誉为“中国百校之父”。

其实，除了学校，截至2007年，田老还捐助医院26间、公路6条、桥梁129座、1150所乡村学校图书室，以及北京自然博物馆、南京紫金山天文台等项目。

作为慈善家，他最为人称道的事迹在于“卖房捐校”。1997年亚洲金融风暴发生后，田氏企业和基金会收入受到影响。田老为兑现捐款承诺，变卖住了近40年的别墅，所得款项全部用于资助内地几十所学校，自己则租房至今。

在接受央视采访时，他这样说：“送到国内去建中学，大学，我觉得发生的效力更加好，我觉得非常满意，所以完全不留恋这个房子的问题。”

对于自己，田老却很节俭。他奔走全国各地，随身携带的东西总少不了以下三样：一只闹钟，一瓶清水，还有一块肥皂。自带肥皂，是因为不想浪费酒店的肥皂；在宴会上只喝开水不喝汽水，因为觉得汽水要开罐，不环保；随身携带一个矿泉水瓶子，里面装有小半瓶白开水。

叶剑英长子赞他“泽荫神州”

因一心捐资助学，田老共获广东、青海、福建、云南、湖北、海南、黑龙江等多个省政府颁授荣誉奖章，全国八十余市县授予荣誉市民，数十所大学聘为荣誉教授。

此外，他在香港获得过“感动香港十大人物”、“爱心奖”等奖项，被授予香港特区政府最高荣誉大紫荆勋章。

值得注意的是，在2013年9月举行的世界客商大会上，因向梅州公益慈善事业捐赠总额达1.5亿元以上，田老以及另一位大慈善家曾宪梓还获颁首届“叶剑英奖”。

该奖由广东梅州市委、市政府倡议并设立，旨在嘉奖对国家、社会、梅州有重大贡献的梅州籍杰出人士和社会各界精英。田老出生的广东大埔即为梅州下辖县，而叶剑英元帅也是梅州人。

实际上，早在1997年，梅州举办叶剑英诞辰100周年的纪念活动时，田家炳即应邀出席。此外，原国家主席杨尚昆、时任全国政协副主席叶选平也应邀出席。

在1994年，中国科学院紫金山天文台将1965年发现的编号为2886号的行星命名为“田家炳星”，他成为当时全国获此殊荣的第五人，叶剑英的长子、时任全国政协副主席叶选平还专门为此题词——“名标星座，泽荫神州。”

责任编辑：余鹏飞