北京明日将现大到暴雨影响晚高峰 近期雨水频繁

中国天气网讯 受雨带东移影响，明天（11日），北京将出现一次大到暴雨过程，傍晚到夜间的降雨最为密集，或将影响晚高峰，公众需注意防范。此外，预计未来一段时间雨水将频繁到访京城，今年的主汛期已提前到来。

今天白天，北京大部地区多云，西部和北部局地还有分散性阵雨飘落。而到了今天夜间，天空的云量也不会减少，后半夜，目前位于山西上空的雨带将翻越太行山，东移进京。

图为今天傍晚北京丰台的天空。

据北京市专业气象台高级工程师全红月分析，明天，在偏南暖湿气流的配合下，北京将出现一次大到暴雨天气过程。明晨4-5时，降雨首先从西部山区拉开帷幕，早晨到上午基本以小雨为主，到下午4时以后，雨水逐渐变得密集，傍晚到夜间雨势加大。

预计降雨将持续到后天上午才逐渐结束，累计雨量可达到大雨以上量级，其中西南部房山、丰台、石景山一带的浅山区以及北部密云、平谷的山前地区可能出现暴雨。

在雨水的强势打压下，北京此前的炎热也将被一扫而光，预计明天的最高气温将仅有25℃，可谓是难得的清凉了。

这场降雨过后，北京的雨水会短暂停歇。不过，展望后期，未来一段时间内，偏南暖湿气流还会经常北上，给北京带来频繁的雨水，意味着往年“七下八上”（七月下旬-八月上旬）的主汛期也提前到来了。

气象专家提醒，明天降雨的最强时段或与晚高峰时段重合，公众出行需注意防雨，留意交通安全；此外，正值暑期旅游高峰，降水可能会给山区带来滑坡、泥石流等风险，游客应避免前往山区、河道等危险地带。

责任编辑：刘德宾 SN222