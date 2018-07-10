“70”后援藏干部任北京房山区统战部部长(图)

原标题：“70”后援藏干部任房山区委常委、统战部部长
来源：北京日报
撰文| 武红利
识政君（ID：PoliticalInside）自房山区官网获悉，唐海蛟就任房山区委常委、统战部部长。他此前担任市残联党组成员、执行理事会副理事长。
据西藏日报报道，2007年6月21日，唐海蛟受西城区选派，到拉萨市城关区担任区委副书记、区长职务，开始为期三年的援藏工作。他也是城关区有史以来的第一个援藏区长。
为尽快进入角色，到城关区不久，唐海蛟专门用一个多月的时间，走遍了城关区的大街小巷和各个单位，掌握了大量的第一手资料，为找准城关区的工作重点、援藏工作的切入点打下良好基础。 值得一提的是，他还经常深夜巡查城市环境，发现问题立即让有关负责同志现场办公、现场解决，时间一长，大家送给他一个“卫生区长”的称号。
1153户农牧民群众住上了安全适用的新居；650户地震受损户恢复重建稳步推进；环卫工人工资全部提高到每月730元；积极推动成立城关区贫困学生助学基金等18件为民办实事工程……援藏不到两年，城关区困难群众生活在唐海蛟的推动下得到极大改善，他以实际行动塑造了北京援藏干部的良好形象。
唐海蛟 男，汉族，1970年4月出生，湖北公安人，1992年1月加入中国共产党，1993年7月参加工作，大学学历（北京科技大学采矿系采矿工程专业），工学学士，高级政工师。
曾任北京市西城区福绥境街道办事处副主任、街道工委副书记、办事处主任，北京市西城区德胜街道工委副书记、办事处主任，北京市西城区科学技术委员会党组书记、主任，西藏自治区拉萨市城关区区委副书记、区长（援藏），北京市残联党组成员、执行理事会副理事长。
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