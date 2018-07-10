厅官伙同儿子受贿贪腐近2亿 老婆手脚也不干净

原标题：伙同儿子受贿、贪腐近2亿的他，获从轻处罚

被控家族式贪腐近2亿的广东厅官黄柏青获刑了。

黄柏青一审时（资料图）

10 日上午，广州市中级人民法院依法对黄柏青受贿案进行一审宣判，以受贿罪判处黄柏青有期徒刑15年，并处罚金人民币500万元，受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

法院经审理查明，1992年至2014年，黄柏青先后利用担任广东省惠州市外经贸委主任、惠州市政府副市长、常务副市长及广东省水利厅副厅长、厅长等职务便利，为他人在房地产项目开发、水利工程承包、工作调动、职务升迁等事项上提供帮助，直接或通过其儿子黄晖（另案处理）非法收受相关单位和个人给予的财物，共计人民币5934万余元、港币2561万余元、美元0.8万元。

法院审理认为，黄柏青身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。黄柏青揭发他人犯罪行为经查证属实，具有立功表现，依法可从轻或减轻处罚；黄柏青归案后认罪态度好，主动交代办案机关尚未掌握的大部分犯罪事实，积极退缴大部分受贿所得，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上情节，法院作出上述判决。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，黄柏青被称为家族式贪腐的典型，其儿子黄晖、妻子陈某全部涉案。

黄柏青出生于1954年11月，他曾长期在广东省惠州市任职，1991年开始担任惠州市经贸委主任。1994年，他担任惠州市副市长，后任常务副市长并进入市委常委班子。

2006年11月，黄柏青由惠州调任广东省水利厅党组副书记、副厅长，1年后开始担任党组书记、厅长。在广东省水利厅，他主政了5年时间，2012年3月，他由党组书记转任党组副书记，2013年3月退休。

退休后，他还担任广东扶贫基金理事会理事长一职。但退休后的黄柏青并未安全着地。2015年4月，黄柏青落马了，3个月后他被“双开”。2016年11月，黄柏青案一审开庭。

公诉机关指控，黄柏青在1992年至2014年期间，利用任职便利，为27个单位和个人在房地产项目开发、水利工程承包、工作调动、职务升迁等事宜上提供帮助，直接或通过其子黄晖等人非法收受财物共计人民币6212.5073万元、港币2579.3万元、美元8000元。62岁的黄柏青在法庭上表示“指控的基本事实存在”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，公诉机关指控黄柏青受贿的事实共有27宗。其中，两宗事实中的受贿财物价值超过了千万。

第一宗是在是他任广东省水利厅厅长期间，他为广东金宝集团有限公司开发惠州市“城市佳园”房地产项目、中标惠州市马过渡河整治工程BT项目等事项提供帮助。2009年下半年至2014年，黄柏青通过其儿子黄晖在深圳市、香港等地多次收受该公司法定代表人、董事长庄恭钦（已提起公诉）以干股“分红”的名义贿送的人民币1450万元、港币1350万元。

第二宗是在2004年至2012年期间，黄柏青利用职务便利，为粤华投资集团有限公司在投资建设惠州剑潭水利枢纽工程、惠州县西枝江综合整治工程BT项目等事项提供帮助。2007年5月至2011年3月，黄柏青通过其儿子黄晖在深圳先后收受该公司法定代表人、董事长黄光升贿送的人民币1660万元、为黄晖支付成立公司的注册资金人民币199.99万元及购房补偿款人民币500万元，共计人民币2359.99万元。

据报道，庭审中，黄柏青最后陈述时强调了其子黄晖在多宗受贿时完全不知情，都是自己的责任。他表示，对自己的行为“深感羞耻、痛心疾首，希望法庭从轻判处”。

庭审显示，除了其儿子黄晖，黄柏青的妻子陈某也涉案其中。据《中国纪检监察报》报道，黄柏青曾在人前表示，收受礼金是“妇女的事儿”。

去年1月，黄柏青之子黄晖涉嫌共同受贿人民币5209万余元、港币1845万余元，在广州市中级人民法院受审。黄晖在法庭辩称自己都是“在父亲的允许和安排下”收受对方财物，对父亲是否利用职务之便则“毫不知情”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，黄柏青在任职期间还被指独断专行，搞“一言堂”。

据广东省纪委、监察厅《广东党风》杂志披露，黄柏青长期违反民主集中制原则，独断专行，搞“一言堂”的问题。黄柏青交代，虽然每次开党组会议他都让党组成员发表意见，但他心里却深知“那些人说的都不算什么”，甚至肆意篡改会议纪要。

据其交代，20多年来，他不曾踏进党校课堂一步，不是因工作忙而推掉，就是因不屑于学习而缺席。更令人惊讶的是，黄柏青在水利厅当了7年厅长，竟没有以普通党员身份参加过一次组织生活，党费也是由党委秘书代交，而每年的纪律学习教育活动，对他更是“耳旁风”。

2017年1月，广东省纪委推出电视专题片《永不懈怠的斗争》，黄柏青出镜说法。

他坦承，“没有入心入脑，所以十八大以后特别是八项规定出台以后，我还是红包照收，路易十三洋酒照喝，鲍鱼照吃，接待也好，吃饭也好，我还是我行我素，为什么会这样，就是感觉到自己快退了。”

责任编辑：余鹏飞