女巨贪整容跑路13年后落网 这两成语自述逃亡生涯

原标题：她携大量公款潜逃后整容，还是被抓了

女巨贪整容跑路了13年，最近还是落入了“猎狐”行动的天网。最近，涉嫌贪污罪并潜逃13年的潘某芬被深圳市南山区纪委监委联合公安机关追捕归案。

2005年初，当时担任某企业会计的潘某芬突然失联。检察机关在调查中发现，该企业财务出现大量公款亏空，相关财务凭证无故消失，潘某芬存在携款潜逃重大嫌疑。

随后，检察机关以涉嫌贪污罪对潘某芬立案侦查。多年来，司法机关从未停止追查潘某芬的下落，但潘某芬却杳无音信。

2018年1月初，深圳南山区监察委员会挂牌成立，专门成立追逃追赃工作部门；3月，纪委监委决定将潘某芬案件定为阶段性工作重点，进行集中突破。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，潘某芬落网当日，恰逢台风“艾云尼”登陆广东。

6月6日，8级台风“艾云尼”登陆广东沿海一带，整个广东下起暴雨。当日晚间，行动组赶赴台山市，在一家高档酒楼停车场内，发现了潘某芬的车辆。

当晚，潘某芬餐后打算离开之际，埋伏在酒店内外的行动人员分头上前，将其控制。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，潘某芬在潜逃后对眼部和鼻部进行了整形手术，改变了外貌特征，其在落网初期试图掩藏真实身份，对于涉嫌犯罪事实矢口否认。

此后，办案人员动用了高科技人脸比对手段，潘某芬才承认了自己的真实身份。

对于潜逃生活，她自称自己13年来辗转国内多个城市，大部分时间都在北方各地漂泊，最短在一个地方只待了一两个星期就跑路，不敢回到广东。

除了整容，她还编造了两个不同的化名与陌生人打交道，同时逃避使用身份证处理个人事务，也从没合法租住房屋、去正规医院看病就医。

“费尽心机”、“提心吊胆”，潘某芬在形容13年来潜逃生涯时，说出了两个成语。

责任编辑：余鹏飞