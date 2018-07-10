再有北京援藏干部被重用 5口之家挤不足70平房子

原标题：再有北京援藏干部被重用

7月10日，据北京市房山区政府网站“领导之窗”栏目更新显示，唐海蛟已任中共北京市房山区委常委、统战部部长。

据公开资料，唐海蛟1970年4月出生，汉族，湖北公安人，大学文化，工学学士，高级政工师，1992年1月加入中国共产党，1993年7月参加工作。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，唐海蛟是一名援藏干部，曾到西藏工作3年。

唐海蛟早年在北京市西城区担任街道干部，后任北京市西城区科学技术委员会党组书记、主任。2007年援藏工作，2010年回京后任北京市残联党组成员、执行理事会副理事长至今次调整。

2007年6月，唐海蛟受北京市西城区选派，开始为期三年的援藏工作，到拉萨市城关区担任区委副书记、区长职务。《西藏日报》评价他“把自己的青春和智慧献给这片高天厚土”。

在拉萨城关区任区长期间，唐海蛟获得了“卫生区长”的雅号。

拉萨是一座旅游城市，唐海蛟到岗后，从建设环卫体制、完善机制和制度、培训队伍入手，建立了城市管理的有效机制。工作期间，他经常在深夜巡查城市环境，发现问题立即让有关负责人现场办公、现场解决。

援藏期间，由于工作劳累，唐海蛟“累出了一身病”，经常在痛风的折磨下坚持下基层、用手捂着胃部安排工作。此外，他的妻子曾发生严重车祸，唐海蛟把妻子送回北京医院住下后，次日就返回了拉萨。

据报道，唐海蛟在北京的家“十分简陋，5口之家挤在不足70平米的房子里，来了客人都没有地方坐”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，就在20多天前，与唐海蛟同期在拉萨工作的一名援藏干部，也出任新职。

6月14日，东城区原区委常委、副区长陈之常，获任石景山区代理区长。据公开资料，陈之常生于1974年，中国政法大学行政管理专业大学毕业，高级政工师。

陈之常早年长期在原崇文区任职，援藏期间担任拉萨市委常委、常务副市长、援藏干部副领队。

在拉萨工作期间，陈之常大力推动当地的旅游发展。

援藏结束后，陈之常回到北京，历任天安门地区管理委员会党组成员、副主任，东城区副区长，东城区委常委、副区长兼中关村科技园区东城园管理委员会主任。

唐海蛟简历

唐海蛟，男，汉族，1970年4月出生，湖北公安人，1992年1月加入中国共产党，1993年7月参加工作，大学学历（北京科技大学采矿系采矿工程专业），工学学士，高级政工师。

曾任北京市西城区福绥境街道办事处副主任、街道工委副书记、办事处主任，北京市西城区德胜街道工委副书记、办事处主任，北京市西城区科学技术委员会党组书记、主任，西藏自治区拉萨市城关区区委副书记、区长（援藏），北京市残联执行理事会副理事长。

现任中共北京市房山区委常委、统战部部长。

陈之常简历

陈之常，男，汉族，1974年12月生，四川大竹人，1996年5月加入中国共产党，1996年7月参加工作，大学毕业（中国政法大学行政管理专业），法学学士，高级政工师。现任中共北京市东城区委员会常委，东城区人民政府党组副书记、副区长、中关村科技园区东城园管理委员会主任（兼）。

曾任原崇文区计划委员会综合计划科科员、综合信息中心副主任、主任，区信息化工作办公室副主任（主持工作）、主任，东花市街道工委副书记、办事处主任，区发展改革委常务副主任（正处职）、党组书记、主任，崇文区副区级（援藏任西藏自治区拉萨市委常委、常务副市长、援藏干部副领队），东城区副区级（区划调整），北京市政府天安门地区管理委员会党组成员、副主任，东城区政府党组成员、副区长、王府井建管办党组书记、主任（兼）、区委政法委副书记（兼）、北京站地区管理处主任（兼）、北京站地区管委会主任（兼）。

责任编辑：余鹏飞