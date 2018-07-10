川师大原副校长忆田家炳:生活朴素 矿泉水瓶用1周

原标题：川师大原副校长忆田家炳：生活朴素，一个矿泉水瓶用一周

2008年，田家炳在川师大出席四川省田家炳中学联谊会成立大会。

“田家炳，一个值得永远记住的名字。”这是与田家炳先生有着20余年友谊的四川师范大学原副校长唐志成的评价。川师大与田家炳先生于1996年结缘，多年来，几乎每次入川，田先生都会到川师大访问。“川师大是他从香港进入内地捐建的第一所高校。他慷慨解囊，将800万巨资捐赠给了学校田家炳楼的建设。这是川师大改革开放后接受的第一笔无偿捐赠。”然而这样一个为教育慷慨解囊十多亿的慈善家，生活上却是一个十分朴素的人。

勤俭 一个矿泉水瓶用一周

唐志成回忆，十多年前，田家炳先生到四川访问，接待人员发现这样一个细节。在双流国际机场下机时，他带着一个标识为“夏枯草”的矿泉水瓶，一路上始终喝这只瓶里的水。第二天、第三天……，这只矿泉水瓶一直伴随着他。整个行程他没有动用过其它的矿泉水。一周的活动结束后，他又带着这只“夏枯草”矿泉水瓶登上飞机回到香港。

有人向田先生提问为什么一直使用这只矿泉水瓶。他在广元田中师生座谈会上公开回答了这个问题。他说香港有约700万人口，如果每人每天扔掉一个矿泉水瓶的话，就要仍掉700万个瓶子，那就会耗费很多资源。节约能源，他要带一个头。

田家炳先生在餐桌上还有一个细节：分餐时，先生盘里的食品总会吃得非常干净，不会留下任何一点可食之物，即便是红薯，也剥吃到只剩下外表那层皮。有时遇到过辣过咸之物，他也决不扔下，而是给身旁的儿子吃掉。

“田家炳先生在创业中、在生活中，始终遵奉一个‘俭’字，‘俭以养德’是他在每一个地方几乎都要讲到的一句名言。”

守信 卖别墅捐赠学校

1996年，四川师范大学正处在发展比较艰难的时期。经费严重不足，教学楼、实验室、学生宿舍、教工宿舍的改造和建设资金紧缺。现在“田家炳楼”区域，原本是五座石棉瓦盖顶的平房，夏天热得不行，冬天冷得难受。在这个时候，田家炳走进了川师大的校园，他慷慨解囊，将800万捐赠给了学校用于教学楼建设。

以川师大为开端，这位在广东省大埔县出生的客家儿子马不停蹄地游走在祖国大地上，从首批捐赠的四川师大、南京师大、湖南师大、山东师大等，一直到全国所有省属重点师大和六所部属师大，以后便是中学。他所捐赠的四川高校有4所，中小学13所，金额近4000万。

亚洲金融危机时，为了兑现捐赠内地学校的承诺，他卖掉自己六七百平方米的花园小洋楼。“他卖花园洋楼是在亚洲金融风暴冲击香港时期，本可卖出一个亿，但因金融风暴别墅价格大跌，但他还是横下心卖掉了。当买家知道他卖房的目的是为了支援内地教育时，在已经谈妥的价格上面，额外多给了几百万港币。”

责任编辑：余鹏飞