广西政协港澳台侨和外事委员会原副主任刘侃被查

原标题：（法治）广西壮族自治区政协港澳台侨和外事委员会原副主任刘侃接受纪律审查和监察调查

新华社南宁7月10日电（记者何伟）记者10日从广西壮族自治区纪委监委获悉，广西壮族自治区政协港澳台侨和外事委员会原副主任刘侃（正厅级），因涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。（完）

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