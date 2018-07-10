原标题：蔡英文日文慰问日本后 安倍回秀中文感谢台湾

[观察者网 综合报道]据台湾“联合报”7月10报道，日本首相安倍晋三在推特再秀中文，感谢台湾对日本灾情真心的慰问。并再度艾特台湾地区领导人蔡英文。

安倍表示，已经收到来自台湾各界的关怀协助之意和迅速向灾区捐款，对此表示由衷的谢意。东日本大地震之际，台湾老朋友们的暖人心怀支持，也令我们都刻骨铭心。

图自台媒

安倍写道，台湾老朋友不变的友情鼓励我们复兴。暴雨和地震等自然灾害是我们共同面临的重大课题。希望今后也同心协力，共渡困难！

近日，日本多处降下纪录性大雨，灾情频传。蔡英文7日晚通过推特以日文发文称，台湾也常受暴雨袭击，了解灾难严重性，台湾已做好准备，提供日本所需支援。

而在上月，日本大阪发生6.1级地震，蔡英文得知后表示关切，并指示相关单位提供必要的协助。先后通过发言人和推特表示慰问。

蔡英文慰问日本地震 社交媒体截图

据了解，蔡英文在推特上先后以日文和英文发文并艾特日本首相安倍晋三，祈祷灾后能迅速恢复，台湾愿意提供所有必要的援助，并将持续关注后续发展。

但是蔡英文对日本的“嘘寒问暖”，台湾网友却看不下去了。不少台湾网民在论坛怒喷蔡英文言论，“厉害了，我的蔡！台风礼拜三影响北台湾，不是说我们准备好抗台风了，是说准备好要支援日本了！不知道是要支援器具还是人力，果然民进党执政，台湾连台风都不怕了厉害了”、“遇台风、救自己都来不及了，还救日本”、“前几天南部淹水严重，当局准备好了？”“台风来了还是强台风，先顾好台湾吧！”

另据日本共同社报道，在西日本暴雨灾区，警方、消防和自卫队等相关机构10日继续进行搜寻，12个府县遇难人数总计达147人。虽然被认为生存率下降的“灾害发生后72小时”已经过去，但以广岛、冈山两县为中心7个府县仍有58人失联。各地气温均超过30度。日本总务省消防厅称，截至当天下午1点15个府县疏散人数总计超过1万人。

责任编辑：余鹏飞