“三中案”结案马英九被起诉 恐面临10年牢狱之灾

原标题：马英九被起诉 恐面临10年牢狱之灾

据台媒今日报道，台北地检署重启调查“三中案”后经过集中调查，今天最终结案，涉案的台湾地区前领导人、国民党前主席马英九被台湾地检署正式以“非常规交易罪”等三项罪名提起公诉。如罪名成立恐面临10年重刑。

而马英九本人对此事回应称自己很平静，被起诉早有预料，只是没想到会选择在台风天下手。。。

据报道，台北地检署侦办国民党“三中”案，10日依照违反《证券交易法》中的“非常规交易罪”、“特别背信罪”以及刑法的“普通背信罪”提起公诉。律师表示，检方起诉马英九的罪名，依法可处3到10年的重罪并处1千万元到2亿元（新台币）的罚金。有台法律界人士认为，马英九在案件侦办期间采取缄默权，犯后态度不佳，再加上本案牵涉金额高达72亿元（新台币），若最终罪名成立，马英九恐将面临10年的牢狱生活。

台律师陈砥柱指出，台检方以3项罪名起诉马英九，但除刑法普通背信罪处5年以下有期徒刑之外，《证券交易法》的2个罪名，都是重罪并处高额罚金。但根据目前检方所提供的调查资料，检方并未查获马英九等人的犯罪所得。

此外，报道继续援引台湾法律界人士的话称，马英九在本案中极不配合，在检方侦办期间行使缄默权，并且该案牵涉金额高达72.9亿元（新台币），影响投资大众与金融秩序，因此检方起诉时将建议法院对其加重处罚。重判10年的可能性很高。

对此，马英九本人在其脸书上回应称，早有准备，心情平静。但没想到在台风天得知自己“被下手”的消息。

国民党“三中案”始于2005年，因台实施“党政军退出媒体”政策，当时国民党将“中影、中广、中视”3家媒体转手，在实施过程中争议不断，台“民进党”前主席游锡堃质疑国民党贱卖党产，随后向台有关部门告发。

但2014年台湾地区“最高法院”检察署特别侦查组以“查无不法事证”宣布全案侦结。

时隔3年，台当局“不当党产处理委员会”2017年8月公布“中影”案调查报告称，“中影”公司在2006年以每股新台币65元（约合人民币14元）出售股权，但当时的鉴价严重低估“中影”土地价值，台北地检署随即重启调查“三中案”。

责任编辑：张玉