香港最大共享单车公司黄了:推出一年多一直未盈利

原标题：香港最大共享单车公司，黄了

据港媒10日报道，香港最大的共享单车公司Gobee.bike今日在脸书上宣布，将在下周三（18日）起结束在香港的业务，并承诺会全数退回用户押金。

该公司在声明中指出，其在香港的业务推出一年多以来一直未能盈利，庞大的单车维修开支令其难以继续运营。因此今日起停止接受新用户登记或账户增值服务，现有用户可在一星期内继续使用，下周三（18日）起，所有单车将由系统上锁，无法使用。声明还承诺会全数退回用户押金，用户可在一个月内经系统提交退还押金的申请。

▲Gobee.bike今日在脸书上发布的声明

报道称，香港去年掀起共享单车热潮，短短约一年间，已经有6间共享单车冒起。另据《明报》记者早前报道，在向香港运输署查询共享单车数目时，运输署回应称，除了ofo拒绝提供单车数量外，其余5间营办商于本港合共设置约1.4万辆单车。截至去年11月，Gobee.bike有7000辆单车，HobaBike及LocoBike分别有3000辆及2000辆。Gobee.bike所占市场份额最大。

责任编辑：张玉